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В Театре сатиры назвали дату прощания с Верой Васильевой

Театр сатиры: прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой пройдет в субботу
Вера Васильева
Вера Васильева (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой состоится 12 августа в Московском академическом театре сатиры, сообщили РБК в пресс-службе театра.

Вера Васильева умерла 9 августа 2023 года в возрасте 97 лет. Она прослужила в Театре сатиры 75 лет. На ее счету более 60 ролей в спектаклях, актриса снялась более чем в 40 фильмах. Она также озвучила героев около десятка мультфильмов, в том числе Медведицу в «Умка ищет друга».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Васильевой. «Вера Васильева — подлинно народная артистка. Миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством. Такой она и останется в памяти близких, друзей, коллег, всех почитателей ее яркого, самобытного дарования», — говорится в телеграмме главы государства.

Коллеги актрисы — Михаил Владимиров и Александр Воеводин из Театра сатиры — назвали Васильеву эталоном одаренности и доброты. «Она появлялась, и всегда просто гром аплодисментов. Это была просто какая-то феерия», — рассказал Владимиров.

Васильева была корифеем отечественной культуры, чье многогранное мастерство и высочайший профессионализм покорили не одно поколение зрителей, заявила министр культуры Ольга Любимова. «Ее наследие бессмертно. Созданные Верой Кузьминичной образы навсегда останутся в нашей памяти», — сказала она.

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