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Роли народной артистки СССР Веры Васильевой. Видео

Кадры с ролями народной артистки СССР Веры Васильевой

Роли народной артистки СССР Веры Васильевой. Видео
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В Москве в возрасте 97 лет умерла народная артистка СССР Вера Васильева. За время своей карьеры она появилась в ролях более чем в 40 фильмах. Первая роль у нее были в ленте «Близнецы» в 1945 году. Наиболее известна она по ролям Анастасии Гусенковой («Сказание о земле Сибирской»), мамы главных героев в фильме «Чук и Гек» (1953), бригадира колхоза «Искра» Ольги Степановой («Свадьба с приданым» 1953), Тани («Звезда экрана» 1974), мамы студента-москвича Никиты («Карнавал» 1981) и других.

Московский Театр Сатиры, где он служила, пока не сообщал о дате прощания и похорон Веры Васильевой. Роли актрисы — в видео РБК.

Теги
Вера Васильева театр Сатиры актриса
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