Министр культуры назвала бессмертным творческое наследие Веры Васильевой

Вера Васильева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Веры Васильевой. Правительственная телеграмма направлена в Московский академический театр сатиры, где служила народная артистка СССР.

Васильева была корифеем отечественной культуры, чье многогранное мастерство и высочайший профессионализм покорили не одно поколение зрителей, заявила Любимова. По ее мнению, без этой актрисы невозможно представить многочисленные знаменитые театральные постановки и фильмы.

«Ее наследие бессмертно. Созданные Верой Кузьминичной образы навсегда останутся в нашей памяти. Всенародная любовь и уважение коллег сопровождали ее на всем творческом пути. Это невосполнимая утрата для всех», — заявила министр культуры, выразив соболезнования родным и близким Васильевой.

Video

Вера Васильева умерла 9 августа 2023 года в возрасте 97 лет. Дата прощания еще не объявлена.

Васильева прослужила в Московском академическом театре сатиры 75 лет. На ее счету более 60 ролей в спектаклях, актриса также снялась более чем в 40 фильмах. Она также озвучила героев около десятка мультфильмов, в том числе Медведицу в «Умка ищет друга».

Звание народной артистки СССР Васильевой присвоили в 1986 году. Она была также награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвертой степеней, а также орденами Почета и Дружбы.