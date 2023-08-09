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Владимиров и Воеводин назвали Васильеву идеалом доброты и таланта

Актеры Михаил Владимиров и Александр Воеводин назвали Веру Васильеву талантливой артисткой
Вера Васильева
Вера Васильева (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Народная артистка СССР Вера Васильева была эталоном одаренности и доброты, рассказали РБК ее коллеги — актеры Михаил Владимиров и Александр Воеводин.

«Она появлялась, и всегда просто гром аплодисментов. Это была просто какая-то феерия», — рассказал Владимиров. Он подчеркнул, что был знаком с ней большую часть жизни и вырос на спектаклях с ее участием, однако совместная работа у них была только одна — «Таланты и поклонники».

По словам Воеводина, народная артистка — «идеальный человек в смысле доброты, душевности и какой-то преданности театру». «Кроме превосходных слов о ней, я не могу ничего добавить», — сказал он.

Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Причину смерти актрисы не уточнили. Дата прощания еще не объявлена.

Она прослужила в Московском академическом театре сатиры 75 лет. На ее счету более 60 ролей в спектаклях, актриса также снялась более чем в 40 фильмах.

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Вера Васильева актриса смерть театр Сатиры
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