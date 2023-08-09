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В МИДе не увидели угрозы отношениям с Пекином из-за инцидента с туристами

МИД: отказ пятерым китайцам во въезде в Россию не скажется на двусторонних отношениях
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Отказ во въезде в Россию пяти китайским гражданам не скажется на отношениях Москвы и Пекина, этот случай находится «вне политического контекста», заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«С учетом значительного объема и многообразия российско-китайских связей полностью избежать возникновения отдельных вопросов довольно сложно», — сказал Зайцев.

Дипломат подчеркнул, что российско-китайские отношения «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и являются лучшими в истории».

Зайцев добавил, что обе страны заинтересованы в скорейшем восстановлению туристического обмена и либерализации визового режима, поэтому Россия «всячески приветствует приезд гостей из Китая» при условии соблюдения законодательства.

На прошлой неделе Пекин потребовал от Москвы объяснить, почему пятерых туристов из Китая не пропустили в Россию. По данным посольства, 29 июля пятеро китайцев пытались попасть в Россию из Казахстана через пропускной пункт «Караузек» в Астраханской области. Их «неоднократно допрашивали в течение четырех часов», а после отказали во въезде и аннулировали туристические визы.

Bloomberg подчеркнул, что эта ситуация противоречит совместному заявлению лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина о безграничной дружбе и отсутствии «запретных зон» в отношениях стран.

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Официальная нота китайской стороны была направлена в Пограничную службу ФСБ России, однако подробности инцидента пока неизвестны, сообщил Зайцев.

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