Китай открыл в Москве сервисный визовый центр

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В Москве открылся китайский визовый сервисный центр, сообщила пресс-служба посольства Китая в России. Центр расположен на улице Василисы Кожиной, дом 1.

«С 7 августа заявители, кроме владельцев дипломатических и служебных паспортов, для получения виз в КНР, включая визы в Гонконг и Макао, должны подавать свои заявления в Визовый сервисный центр», — говорится в уведомлении.

Для этого нужно предварительно записаться на прием и заполнить анкету онлайн. Прием документов происходит в рабочие дни с 9:00 до 15:00. В посольстве добавили, что услуги центра заявителю придется оплатить дополнительно.

В посольстве подчеркнули, что сотрудники центра не участвуют в принятии решении о выдаче визы. «Решение о выдаче визы, сроке действия, продолжительности пребывания и количестве въездов принимает сотрудник Консульского отдела Посольства, исходя из конкретных обстоятельств заявителя», — говорится в сообщении.

Для получения дипломатических или служебных паспортов, а также заявители на получение китайских дипломатических, служебных виз и виз официальных визитов по-прежнему должны обращаться в консульский отдел посольства.

С 1 августа Россия и Китай возобновили безвизовый режим для туристов. Поехать в соседнюю страну без виз смогут туристические группы от пяти человек, которые путешествуют по одному маршруту или программе.

Безвизовое соглашение действовало с 2000 года для туристических поездок в группах от пяти до 50 человек. Его приостановили в 2020 году из-за пандемии COVID-19.