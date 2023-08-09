Цифровой рубль протестируют в московском метро

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Цифровой рубль будут тестировать сотрудники метро Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

За цифровые рубли сотрудники метро из фокус-группы, тестирующей инновационные разработки, смогут приобрести сувенирные карты «Тройка» и карты с балансом билета «Кошелек». Тестирование поможет в дальнейшем внедрить оплату цифровым рублем и на других видах городского транспорта, говорится в сообщении департамента.

Проект реализуется совместно с Банком России и ВТБ, уточнил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля 24 июля. Цифровой рубль должен стать третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Банк России создаст платформу для хранения крипторублей, которые будет выпускать в виде цифрового кода. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Такая инновация должна сократить издержки при расчетах, а также помочь избежать стране последствий санкций, рассчитывают в ведомстве: цифровой рубль даст возможность проводить прямые расчеты с другими странами, минуя систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Тестирование цифрового рубля с реальными клиентами начнется 15 августа, сообщил ЦБ. В реализации новой формы валюты на начальном этапе примут участие 13 банков, которые протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами и оплату покупок и услуг по QR-коду. Доступ к цифровому рублю на пилотном этапе получат 600 человек и 30 торговых предприятий.