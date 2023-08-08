Бизнес предупредил о рисках штрафов за «мнимые» утечки данных

Ассоциация больших данных предлагает не наказывать компании за утечки, если сам человек раскрыл эти сведения «неопределенному кругу лиц». Проект об оборотных штрафах может привести к сокращению инвестиций в информбезопасность

Ассоциация больших данных (АБД), куда входят «Яндекс», VK, «Ростелеком», «МегаФон», Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф Банк и другие, раскритиковала законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных, сообщают «Коммерсантъ» и Forbes со ссылкой на отзыв АБД, направленный в аппарат правительства, Минцифры, Минэкономики и Минюст.

В письме ассоциация отметила, что иногда под видом новых утечек в свободном доступе публикуются компиляции из данных, которые были раскрыты самостоятельно их субъектами (субъект персональных данных — физическое лицо; в качестве персональных данных могут выступать ФИО, адрес, дата рождения и т.д). Создание компиляций публичных данных не нарушает закон, отмечает «Коммерсантъ».

АБД предлагает добавить в законопроект положение, по которому наказание за утечку не будет распространяться «на случаи самостоятельного раскрытия данных неопределенному кругу лиц самим субъектом персональных данных». Также ассоциация хочет ввести в Административный кодекс ответственность за заведомо ложное сообщение об утечках и фальсификацию доказательств.

Законопроект возлагает ответственность на компанию вне зависимости от причин утечки и может привести к снижению инвестиций в защиту персональных данных, считают в АБД. Представители ассоциации считают, что 72 часов, в течение которых компания должна уведомить Роскомнадзор о результатах внутреннего расследования утечек, недостаточно; они предлагают увеличить срок до 30 дней. Также в АБД считают несправедливой предложенную методику расчета оборотных штрафов.

В Минэкономразвития заявили Forbes, что готовы с другими ведомствами «обсуждать обеспокоенность бизнеса для выработки редакции законопроекта, которая обеспечит и сохранность данных, и возможность для отрасли развиваться». В аппарате правительства сообщили, что пока не получали письмо АБД.

Над законопроектом об оборотных штрафах работали сенаторы Андрей Турчак и Ирина Рукавишникова, а также депутат Александр Хинштейн. В конце июля они направили финальную версию документа премьеру Михаилу Мишустину. Согласно документу, за первую утечку компаниям будет грозить штраф до 15 млн руб. За повторную утечку предлагается штраф от 0,1 до 3% выручки за год, предшествующий нарушению, или за часть текущего года, но не менее 15 млн руб. и не более 500 млн руб.

Сейчас максимальный штраф за утечку составляет 100 тыс. руб., при повторном нарушении — 300 тыс. руб.

В этом году число утечек персональных данных выросло в десятки раз, писали «Известия» со ссылкой на Роскомнадзор. В 2021-м было зафиксировано четыре крупных инцидента, когда в открытый доступ попало 2,7 млн записей. В 2022-м утечек было более 140 (около 600 млн записей), а за первые семь месяцев 2023 года — более 150.