Start признал утечку базы данных пользователей

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 26 авг, 15:53
В ВГА заявили о пожаре после обстрела Каховской ГЭС и завода Политика, 17:34
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 17:31
Олимпийская чемпионка оценила шансы первой ракетки России на US Open Спорт, 17:14
Эксперты спрогнозировали рост цен на картофель фри и чипсы в Европе Экономика, 17:06
Первый за 16 лет хет-трик помог «Локомотиву» разгромить «Оренбург» Спорт, 17:05
ISU зарезервировал $2,5 млн из-за пандемии и спецоперации на Украине Спорт, 17:01
Федерация хоккея Латвии оспорит разрешение IIHF Калниньшу играть в КХЛ Спорт, 16:49
Август в Москве станет самым жарким в истории Общество, 16:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Совфеде предложили отправить организаторов уличных гонок на Украину Политика, 16:35
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 16:33
Скандальный футболист «Локомотива» забил три мяча за 11 минут матча РПЛ Спорт, 16:26
Start признал утечку базы данных пользователей Технологии и медиа, 16:16
Hi-Tech новости недели: цены на PlayStation, смартфон-хамелеон и другое Life, 16:00
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 15:43
Технологии и медиа ,  
0 

Start признал утечку базы данных пользователей

Онлайн-кинотеатр Start признал утечку базы данных пользователей
В базе были данные за 2021 год. Злоумышленники могли получить доступ к e-mail или телефонам пользователей платформы, но данных банковских карт и другой финансовой информации там не было, заверила команда Start
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Онлайн-кинотеатр Start столкнулся с утечкой базы данных пользователей, но там уже исправили уязвимость и закрыли доступ к информации. Об этом написала команда видеосервиса в Telegram.

«Информация в базе не является полностью актуальной, данные в ней за 2021 год. База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть, — e-mail или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров и, главное, — нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации», — говорится в сообщении.

Пользователям платформы не обязательно менять пароль от своих аккаунтов, но все же им рекомендовали регулярно обновлять пароли, придумывая уникальные сочетания для каждого сервиса.

Команда Start принесла извинения и заверила в том, что компания регулярно работает над улучшением защиты базы данных пользователей.

«Коммерсантъ» узнал о возможном создании фонда для жертв утечек данных
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ попала база данных пользователей Start. По информации канала, в Сеть утекли данные 43 937 127 аккаунтов, в том числе тестовые записи.

В базе содержатся имена и фамилии пользователей, адреса электронной почты, хешированные пароли, IP-адреса и страны пользователей, а также даты начала и окончания подписки.

Читайте на РБК Pro
Pro
Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Kevork Djansezian / Getty Images «И вам не стыдно?!»: почему люди работают в «аморальных» компаниях
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах
Статьи
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи

База данных была скопирована не раньше 22 сентября 2021 года.

В конце июля глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предложил ввести оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных. По его мнению, нынешние штрафы неоправданно низкие.

На одной чаше весов для компаний должен лежать оборотный штраф, а на другой — необходимые инвестиции в защиту информации, подчеркнул он.

В середине июля стало известно, что в Сеть могли попасть данные 25 млн клиентов российского оператора экспресс-доставки СДЭК. В том же месяце из-за недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете оказались данные нескольких заказов Ozon.

Суд в Москве 25 июля оштрафовал компанию «Гемотест» на 60 тыс. руб. за утечку 300 Гб персональных данных клиентов, после того как в мае в даркнете выставили на продажу базу данных клиентов этой сети медицинских лабораторий.

Сейчас максимальный штраф за утечку данных предполагается в размере 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
утечка данных стриминговый сервис
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело после утечки данных пользователей «Яндекс.Еды»
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Почты России» объяснений из-за утечки данных
Общество
«ВымпелКом» связал слив данных абонентов со старой утечкой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter