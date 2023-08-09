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Переворот в Нигере ,  
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Власти Нигера не пустили в страну ООН и ЭКОВАС

Мятежники Нигера не пустили внутрь страны делегации Африканского союза, ЭКОВАС и ООН
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Переворот в Нигере

Делегации Экономического сообщества западноевропейских стран (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза не смогли попасть в Нигер из-за отказа мятежников пропустить их. Об этом рассказало сообщество на своем сайте.

«Миссия была прервана после получения поздно вечером сообщения от военных властей Нигера о том, что они не готовы принять трехстороннюю делегацию», — говорится в заявлении ЭКОВАС. При этом организация намерена продолжить принимать меры, чтобы восстановить конституционный строй в стране.

7 августа страны ЭКОВАС отложили военное вмешательство в Нигер, где мятежники свергли президента, поскольку у них было недостаточно времени на подготовку. Вооруженные силы Нигера перебросили в столицу Ниамей для подготовки к возможной интервенции после того, как истек срок ультиматума со стороны сообщества.

Газета WSJ писала 30 июля, что лидеры стран ЭКОВАС на встрече в Нигерии дали мятежникам неделю, чтобы они вернули власть свергнутому лидеру. В противном случае государства пообещали принять «все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка» в республике, в том числе допускалось «применение силы».

ЭКОВАС — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов). 

Теги
Нигер ЭКОВАС Африка ООН интервенция
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