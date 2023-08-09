Испытания беспилотника «Охотник» запланировали завершить до конца года

Испытания тяжелого ударного беспилотника «Охотник» планируют завершить до конца 2023 года, сообщил ТАСС источник, близкий к главному командованию Воздушно-космических сил.

«По существующим планам, госиспытания «Охотника» должны завершиться до конца текущего года, с начала 2024 года будет развернуто серийное производство с поставкой в войска», — рассказал собеседник агентства. По его словам, контрактом предусмотрена поставка нескольких десятков дронов этого типа.

3 августа 2019 года «Охотник» впервые совершил полет на одном из испытательных аэродромов. За это время беспилотник под управлением оператора несколько раз облетел полигон на высоте примерно 600 м и успешно приземлился.

5 августа замглавы Росавиации Андрей Добряков заявил, что ведомству нужно 100 тыс. операторов для дронов. По его словам, прогноз по наращиванию парника беспилотников «огромнейший», и, по оценке Мипромторга, достигнет 100 тыс. новых дронов ежегодно к 2030 году.

Также в России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло» в честь летчика Николая Гастелло, героя Советского Союза и участника Великой Отечественной войны. По словам специалиста, коптер будет «иметь озможность ночного полета и применения в темное время суток».