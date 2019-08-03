Минобороны сообщило о первом полете тяжелого беспилотника «Охотник»

Аппарат несколько раз облетел испытательный аэродром на высоте 600 м, проведя в воздухе более 20 минут

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» совершил первый полет, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны.

Полет состоялся днем 3 августа на одном из испытательных аэродромов ведомства и продлился более 20 минут. За это время беспилотник под управлением оператора несколько раз облетел полигон на высоте примерно 600 м и успешно приземлился.

В ведомстве напомнили, что разведывательный аппарат выполнен по схеме «летающее крыло» (в таком случае подъемную силу, в отличие от классических схем, создает вся поверхность самолета) и, как утверждается, «практически незаметен» для средств обнаружения.

«Охотник», который сможет работать в автономном режиме, по заказу Минобороны c 2011 года разрабатывается в Новосибирском авиазаводе им. Чкалова, принадлежащем компании «Сухой» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию». Как писал ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, аппарат сможет развивать скорость до 1 тыс. км/ч и станет прототипом «истребителя шестого поколения» (то есть беспилотного), так как будет работать автономно. Американское издание Business Insider отмечало, что технология «летающего крыла» существенно увеличивает скрытность беспилотника и что при использовании «Охотника» совместно с истребителями Су-57 Россия существенно «усложнит задачу» американским военным.