В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло» с «ночным» режимом

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», при проектировании которого учли пожелания участников военной операции на Украине. Об этом сообщил «РИА Новости» инженер-разработчик.

«Коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц», — рассказал специалист.

По словам собеседника агентства, дроны, которые собираются на новой конвейерной линии, на 30% состоят из комплектующих российского производства. Он уточнил, что в ближайшие месяцы «количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах «Гастелло» будет доведено до 95%».

FPV-дроны — First Person View, «вид от первого лица» — передают изображение с видеокамеры на дисплей оператора.

Николай Гастелло, в честь которого назван беспилотник, был военным летчиком, героем Советского союза. В ходе боевых действий Великой Отечественной войны его самолет был подбит немецкими силами, и он, находясь внутри горящего борта, направил его на колонну вражеской техники. Весь экипаж самолета, как и сам Гастелло, погиб.