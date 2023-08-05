Замглавы Росавиации Добряков: России нужно 100 тыс. операторов БПЛА в ближайшее время

В Росавиации заявили о нужде России в 100 тыс. операторах беспилотников

Прогноз по наращиванию парка беспилотников «огромнейший», по оценке Минпромторга, к 2030 году он будет пополняться 100 тыс. дронов ежегодно, считают в Росавиации

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Росавиация зарегистрировала более 100 тыс. дронов, на первом этапе реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» для них нужно такое же количество операторов, заявил в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023» замглавы ведомства Андрей Добряков, передает корреспондент «РБК Новосибирск».

По словам чиновника, власти в рамках нацпроекта дополнительно изучат вопрос, сколько нужно операторов и для каких типов беспилотников, но сейчас потребность в специалистах по управлению дронами оценивается из расчета «один к одному».

Прогноз по наращиванию парка беспилотников «огромнейший», по оценке Минпромторга, к 2030 году он будет пополняться 100 тыс. новых дронов ежегодно, сказал Добряков.

Беспилотной отрасли не нужны национальные операторы, считает чиновник, поскольку, по его словам, это «убьет отрасль». Создание единого оператора для пилотируемой и беспилотной авиации тоже не обсуждается, сказал замглавы Росавиации.

«Это разные виды, не нужно их объединять. Нужно дать возможность отрасли развиваться, а развитие может быть только там, где конкуренция», — считает он.

В конце 2022 года президент Владимир Путин поручил подготовить стратегию развития беспилотной авиации. Правительство утвердило ее в июне. Также завершается подготовка национального проекта развития беспилотных авиационных систем, говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ее планируется утвердить до сентября.

Путин называл производство беспилотников очень перспективным направлением, а также допускал, что частные и государственные инвестиции в отрасль могут составить ₽1 трлн. Форсирование производства дронов президент упоминал в том числе в контексте поставок армии. «Необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны», — говорил Путин.

Для формирования полноценной отрасли беспилотных систем нужно решить ряд проблем, отмечал Белоусов. Среди них он называл снятие регуляторных ограничений, создание «комфортной» системы сертификации, а также подготовку кадров, которую нужно начинать «с нуля».