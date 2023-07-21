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В ЦБ допустили дальнейшее повышение ключевой ставки

ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки для борьбы с инфляцией
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В случае необходимости Банк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — говорится в сообщении.

По прогнозам регулятора, в текущем году инфляция составит 5–6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

21 июля Центробанк повысил ключевую ставку сразу с 7,5 до 8,5% годовых. До этого она в последний раз росла в феврале 2022 года, когда Банк России экстренно поднял ее до 20%. После этого ЦБ постепенно занижал ставку.

Следующее заседание регулятора по ключевой ставке запланировано на 15 сентября.

Теги
Банк России ключевая ставка Инфляция
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