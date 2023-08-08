Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,8 п.п.

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Ставки Сбербанка по базовым ипотечным программам повышены на 0,8 процентных пункта (п.п.). Это следует из данных на сайте компании.

Минимальная ставка на новостройки составит 11,4%, на вторичное жилье — 11,7%. Минимальный первичный взнос по этим программам составляет 10%. Раньше ставка по новостройкам составляла 10,6%, а на вторичном жилье — 10,9%.

В июле Центробанк поднял ключевую ставку с 7,5 до 8,5%. После этого российские банки стали повышать ставки по ипотеке. Газпромбанк поднял ставку по ипотеке на новостройки и готовое жилье как минимум на 0,5 п.п. — до 12,3% для кредитов на сумму от 10 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и для сумм от 5 млн руб. в остальных регионах.

Росбанк увеличил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,5 п.п. Ставка на новостройку вне программ составит от 12,15%, на вторичное жилье базовая ставка такая же, 12,15%.

«Уралсиб» повысил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,2–0,3 п.п. По кредитам на сумму до 6 млн руб. процент вырос с 12,29 до 12,59% годовых, по ссудам от 6 млн руб. — с 11,79 до 11,99%.

С 1 августа также поднялись ставки по основным рыночным программам ипотеки банка ВТБ, ставки поднялись на 0,9 п.п., до 11,6% годовых. В банке также объяснили повышение ставки по ипотеке решением ЦБ повысить ключевую ставку.

В целом, по данным «Дом.РФ» на 28 июля, средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки в топ-20 банков составляла 11,09%, по кредитам на готовое жилье — 11,19%.