Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,8 п.п.
Ставки Сбербанка по базовым ипотечным программам повышены на 0,8 процентных пункта (п.п.). Это следует из данных на сайте компании.
Минимальная ставка на новостройки составит 11,4%, на вторичное жилье — 11,7%. Минимальный первичный взнос по этим программам составляет 10%. Раньше ставка по новостройкам составляла 10,6%, а на вторичном жилье — 10,9%.
В июле Центробанк поднял ключевую ставку с 7,5 до 8,5%. После этого российские банки стали повышать ставки по ипотеке. Газпромбанк поднял ставку по ипотеке на новостройки и готовое жилье как минимум на 0,5 п.п. — до 12,3% для кредитов на сумму от 10 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и для сумм от 5 млн руб. в остальных регионах.
Росбанк увеличил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,5 п.п. Ставка на новостройку вне программ составит от 12,15%, на вторичное жилье базовая ставка такая же, 12,15%.
«Уралсиб» повысил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,2–0,3 п.п. По кредитам на сумму до 6 млн руб. процент вырос с 12,29 до 12,59% годовых, по ссудам от 6 млн руб. — с 11,79 до 11,99%.
С 1 августа также поднялись ставки по основным рыночным программам ипотеки банка ВТБ, ставки поднялись на 0,9 п.п., до 11,6% годовых. В банке также объяснили повышение ставки по ипотеке решением ЦБ повысить ключевую ставку.
В целом, по данным «Дом.РФ» на 28 июля, средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки в топ-20 банков составляла 11,09%, по кредитам на готовое жилье — 11,19%.