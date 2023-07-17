Госсекретарь Блинкен — об атаке на мост: Киев может сам решать, как вести боевые действия

Госдеп после атаки на мост заявил о праве Киева на выбор плана действий

Украина вправе решать, как вести военные действия, заявил Блинкен, отвечая на вопрос об атаке на Крымский мост. Москва уже признала атаку на мост террористическим актом

Энтони Блинкен (Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters)

США следят за ситуацией, сложившейся в связи с атакой на Крымский мост, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале PBS.

«Это ситуация, за которой мы наблюдаем, и я на самом деле не могу заявить что-то определенное на этот счет, но я просто могу высказать общее утверждение, что Украине решать, как она ведет боевые действия», — сказал он.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста» и приостановке движения по нему. Позднее Национальный антитеррористический комитет заявил о террористической атаке на мост в районе 3:00. По данным комитета, атаку совершили два украинских надводных беспилотника.

Во время атаки на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Родители погибли, а их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

После теракта Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье. В подготовке атаки российские власти обвинили спецслужбы Украины. Президент Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит предложения, чтобы ответить на действия Украины.

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, на автодорожной части моста, на стороне по направлению в Тамань, полностью разрушен один пролет, на обратной произошло осевое смещение пролета на 70–80 см, опоры моста целы. Пока автомобильное движение остановлено. Есть незначительные повреждения железнодорожной части, но поезда по мосту движутся по расписанию. Предварительно, полностью мост восстановят к ноябрю.

Автотранспорт в Крым может попасть через паромную переправу (вариант для пассажиров в рамках организованных перевозок и для грузового транспорта), также можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.