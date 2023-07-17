Госдеп после атаки на мост заявил о праве Киева на выбор плана действий

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 101,65 (+0,45) Инвестиции, 20:33 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 90,42 (+0,3) Инвестиции, 20:33
Белый дом назвал единственный вариант для вывоза зерна из Украины Политика, 23:31
В СПЧ заявили о кратном росте аварийности из-за распространения самокатов Общество, 23:13
Магазины, кафе и другие услуги: кварталы рядом с торговыми центрами РБК и ПИК, 23:11
Суд осудил основателя «Домашних денег» Бернштама на пять лет Общество, 23:10
Пять человек погибли при падении самолета на ангар в Польше Общество, 23:07
Совещание Совбеза ООН по приостановке зерновой сделки. Трансляция Политика, 22:48
Джоковича оштрафовали на $8 тыс. за сломанную ракетку в финале Уимблдона Спорт, 22:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Недвижимость и пассивный доход: что такое сервисные апартаменты РБК и ПИК, 22:31
Белгородские власти решили обклеить школы пленкой для защиты от дронов Общество, 22:29
Повреждения Крымского моста сняли со спутника Политика, 22:26
Госдеп после атаки на мост заявил о праве Киева на выбор плана действий Политика, 22:20
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 22:06
Украина снова потребовала исключить Россию из УЕФА и ФИФА Спорт, 21:52
Резников счел устаревшим запрет на размещение иностранных баз на Украине Политика, 21:48
Теракт на Крымском мосту ,  
0 

Госдеп после атаки на мост заявил о праве Киева на выбор плана действий

Госсекретарь Блинкен — об атаке на мост: Киев может сам решать, как вести боевые действия
Украина вправе решать, как вести военные действия, заявил Блинкен, отвечая на вопрос об атаке на Крымский мост. Москва уже признала атаку на мост террористическим актом
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters)

США следят за ситуацией, сложившейся в связи с атакой на Крымский мост, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале PBS.

«Это ситуация, за которой мы наблюдаем, и я на самом деле не могу заявить что-то определенное на этот счет, но я просто могу высказать общее утверждение, что Украине решать, как она ведет боевые действия», — сказал он.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста» и приостановке движения по нему. Позднее Национальный антитеррористический комитет заявил о террористической атаке на мост в районе 3:00. По данным комитета, атаку совершили два украинских надводных беспилотника.

Во время атаки на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Родители погибли, а их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

После теракта Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье. В подготовке атаки российские власти обвинили спецслужбы Украины. Президент Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит предложения, чтобы ответить на действия Украины.

Последствия теракта на Крымском мосту. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Компартия Китая лишила Джека Ма $30 млрд. Что с ним будет дальше
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
За что суды накладывали арест на имущество в последние полтора года

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, на автодорожной части моста, на стороне по направлению в Тамань, полностью разрушен один пролет, на обратной произошло осевое смещение пролета на 70–80 см, опоры моста целы. Пока автомобильное движение остановлено. Есть незначительные повреждения железнодорожной части, но поезда по мосту движутся по расписанию. Предварительно, полностью мост восстановят к ноябрю.

Автотранспорт в Крым может попасть через паромную переправу (вариант для пассажиров в рамках организованных перевозок и для грузового транспорта), также можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Крымский мост Энтони Блинкен
Материалы по теме
Картаполов призвал создать отдельную структуру по охране Крымского моста
Политика
Хуснуллин назвал срок возобновления автодвижения по Крымскому мосту
Политика
Власти рассказали о повреждениях Крымского моста после атаки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter