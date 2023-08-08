Глава МИД Китая заявил о «беспристрастной» позиции по украинскому кризису

Ван И (Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / File Photo / Reuters)

Китай продолжает проводить «беспристрастную» и «справедливую» политику в вопросе украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым после участия в мирных переговорах по Украине в Саудовской Аравии.

«В вопросе украинского кризиса Китай будет отстаивать беспристрастную и справедливую позицию на любом международном многостороннем мероприятии, выступать объективно и рационально, активно содействовать миру и переговорам, а также стремиться найти политическое решение», — говорится в сообщении на сайте китайского министерства.

Лавров в ответ подчеркнул, что российская сторона поддерживает представленным Китаем план по урегулированию ситуации на Украине, а также ценит и приветствует конструктивную роль Китая в этом вопросе.

Мирный план Китая состоит из 12 пунктов. Он предусматривает, в частности, уважение к территориальной целостности и суверенитету всех стран, прекращение боевых действий и отказ от санкций. Президент России Владимир Путин говорил, что многие пункты созвучны требованиям России и могут лечь в основу будущего плана мирного урегулирования.

В марте координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не считают Китай беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины.

«Они не осудили это вторжение. Они не прекратили покупать российскую нефть и российские энергоносители. Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] счел необходимым прилететь в Москву, но ни разу не поговорил с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, не посетил Украину, не потрудился изучить украинские цели», — сказал он.

В Саудовской Аравии 5 и 6 августа проходили переговоры по Украине без участия России. На них прибыли представители примерно 40 стран. Со стороны США присутствовал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. От Китая был представитель правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй.

На встрече обсуждалась «формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20. Она включает десять пунктов, в том числе вывод российских войск к границам 1991 года (в состав Украины на тот момент входили Крым, Донбасс).

МИД России заявил, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, но не собирается говорить на условиях Киева. Кремль неоднократно заявлял, что мирный план должен учитывать сложившиеся территориальные реалии, в частности вхождение новых регионов в состав России.

По итогам встречи глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что на переговорах в Джидде согласовали не все пункты «формулы мира» Киева. Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил, что никакого дипломатического успеха во время переговоров по Украине в Джидде не было.