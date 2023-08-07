branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
Белоруссия ввела ограничения на экспорт мяса из-за II Игр стран СНГ Общество, 00:21
Кадыров заявил о смене тактики в ходе военных действий на Украине Политика, 00:11
Россияне сократили отток средств в иностранные банки до минимума за год Финансы, 00:00
Хабиб отказал. Кто из звезд UFC готовит Маска и Цукерберга к бою Спорт, 00:00
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 07 авг, 23:44
Госдеп рассказал о встрече с представителем Китая на саммите по Украине Политика, 07 авг, 23:43
Захарова назвала враньем заявления США об отказе России от переговоров Политика, 07 авг, 23:36
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Власти Украины сообщили об ударе по Покровску Политика, 07 авг, 23:19
Роскомнадзор объяснил требование блокировать серые сим-карты Технологии и медиа, 07 авг, 23:13
США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams Политика, 07 авг, 23:02
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 07 авг, 23:00
В «Газпромбанк Инвестиции» назвали 5 дивидендных фаворитов на рынке РФ Инвестиции, 07 авг, 22:40
Зеленский заявил, что у России может не остаться кораблей в Черном море Политика, 07 авг, 22:37
Как продвигаться молодому музыканту через инди-лейбл РБК и ВКонтакте, 07 авг, 22:22
Военная операция на Украине ,  
0 

Госдеп рассказал о встрече с представителем Китая на саммите по Украине

Госдеп сообщил о встрече Нуланд и Салливана с представителем КНР на полях саммита в Джидде
Сюжет
Военная операция на Украине
Встреча Нуланд и Салливана со спецпредставителем Китая прошла во время саммита в Джидде по Украине. В Госдепе не привели детали переговоров, но положительно оценили участие Пекина в консультациях по урегулированию
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

На полях саммита по урегулированию на Украине, который проходил в Джидде, высокопоставленные чиновники Госдепартамента США встретились со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем, сообщил журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.

От американской стороны во встрече участвовали помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд.

Миллер не стал раскрывать детали переговоров. Они состоялись во время очередного витка напряженности в отношениях между США и Китаем, отмечает The Hill. Накануне Госдеп осудил «опасные маневры» китайских кораблей: по данным американской стороны, они мешали проходу филиппинских судов в Южно-Китайском море (филиппинская армия ранее заявила, что 6 августа китайский корабль заблокировал суда береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин, после чего обстрелял их из водомета). МИД Китая в ответ потребовал от США перестать «сеять смуту и разжигать рознь».

На прошлой неделе США направили четыре эсминца для мониторинга перемещения кораблей России и Китая у берегов Аляски.

Несмотря на напряженность в отношениях, США призывают Китай принять участие в усилиях, направленных на окончание военных действий на Украине, отмечает издание. Миллер назвал продуктивным двухдневный саммит в Саудовской Аравии при участии Ли Хуэя.

В консультациях участвовали представители около 40 стран, в том числе Индии и Бразилии. России на переговорах не было. В Кремле заявили, что будут следить за встречей, и «любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки». Вместе с тем представитель МИДа Мария Захарова назвала абсурдными попытки урегулировать конфликт без участия Москвы.

Читайте на РБК Pro
Возможно, у меня аутизм: как сегодня ставят диагноз взрослым
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил
В IT требуют удаленку. Как офис стал преградой при найме
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай США Госдепартамент США переговоры Виктория Нуланд Джейк Салливан
Материалы по теме
WP узнала о сокращении импорта США из Китая почти на четверть
Экономика
Филиппины обвинили Китай в применении водометов против своих кораблей
Политика
WSJ узнала о наблюдении США за военными кораблями России и Китая
Политика