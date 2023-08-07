Госдеп сообщил о встрече Нуланд и Салливана с представителем КНР на полях саммита в Джидде

Госдеп рассказал о встрече с представителем Китая на саммите по Украине

Встреча Нуланд и Салливана со спецпредставителем Китая прошла во время саммита в Джидде по Украине. В Госдепе не привели детали переговоров, но положительно оценили участие Пекина в консультациях по урегулированию

Джейк Салливан (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

На полях саммита по урегулированию на Украине, который проходил в Джидде, высокопоставленные чиновники Госдепартамента США встретились со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем, сообщил журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.

От американской стороны во встрече участвовали помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд.

Миллер не стал раскрывать детали переговоров. Они состоялись во время очередного витка напряженности в отношениях между США и Китаем, отмечает The Hill. Накануне Госдеп осудил «опасные маневры» китайских кораблей: по данным американской стороны, они мешали проходу филиппинских судов в Южно-Китайском море (филиппинская армия ранее заявила, что 6 августа китайский корабль заблокировал суда береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин, после чего обстрелял их из водомета). МИД Китая в ответ потребовал от США перестать «сеять смуту и разжигать рознь».

На прошлой неделе США направили четыре эсминца для мониторинга перемещения кораблей России и Китая у берегов Аляски.

Несмотря на напряженность в отношениях, США призывают Китай принять участие в усилиях, направленных на окончание военных действий на Украине, отмечает издание. Миллер назвал продуктивным двухдневный саммит в Саудовской Аравии при участии Ли Хуэя.

В консультациях участвовали представители около 40 стран, в том числе Индии и Бразилии. России на переговорах не было. В Кремле заявили, что будут следить за встречей, и «любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки». Вместе с тем представитель МИДа Мария Захарова назвала абсурдными попытки урегулировать конфликт без участия Москвы.