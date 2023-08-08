Посол России в США заявил, что переговоры в Джидде не приведут к успеху

Никакого дипломатического успеха во время переговоров по Украине в Саудовской Аравии не было, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводит телеграм-канал российский дипмиссии.



«Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств «Глобального Юга» в стремлении изолировать Россию», — сказал он. По его мнению, отсюда «вполне ожидаемый результат встречи — отсутствие единой позиции, как двигаться вперед по урегулированию кризиса на Украине». «Никакой поддержки пресловутой киевской «мирной формулы» не было и в помине», — отметил Антонов.

«Хотелось бы понять, как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета наших национальных интересов. Неужели кому-то еще до сих пор непонятно, что в такой ситуации добиться конкретного результата невозможно?», — сказал посол. По его словам, на Западе сперва «исключают нашу страну из переговорного процесса», а затем публично обвиняют «в нежелании участвовать в урегулировании конфликта на востоке Европы, развязанного США и их сателлитами».

Переговоры в Джидде проходили 5 и 6 августа. На них приехали представители примерно 40 стран. США были представлены на уровне советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. От Китая приехал представитель правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль будет следить за ходом переговоров в Саудовской Аравии. По данным Politico , Эр-Рияд планирует проинформировать Москву об итогах встречи.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что на переговорах в Джидде согласовали не все пункты «формулы мира» Киева.

«Если бы все страны уже сейчас сказали: «Да, мы со всем согласны», то мы бы до конца месяца уже принимали «саммит мира». Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается», — указал он.

Например, многие страны исключили какие-либо компромиссы относительно территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины, рассказал Ермак. При этом согласия не удалось достичь со странами глобального Юга по таким «тяжелым пунктам», как ответственность России. «Но не потому, что они против, а потому что они требуют больше объяснений, как это будет происходить», — пояснил глава офиса Владимира Зеленского.