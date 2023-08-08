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В Китае сообщили о росте товарооборота с Россией на 36,5% с начала года

Таможенное управление Китая: товарооборот с Россией в январе—июле вырос на 36,5%
Во многом этому способствовали китайские поставки в Россию. В июле товарооборот между двумя странами, однако, сократился
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Товарооборот России и Китая в январе—июле вырос на 36,5% в годовом исчислении и достиг $134,1 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление Китайской Народной Республики.

Экспорт из Китая в Россию, согласно отчету, вырос за семь месяцев текущего года на 73,4% и достиг $62,54 млрд. Импорт Китаем услуг и товаров из России увеличился на 15,1%, до $71,55 млрд.

В июле товарооборот между странами составил $19,48 млрд. Месяцем ранее этот показатель достиг $20,83 млрд (падение на 6,4%). Импорт из России в июле по сравнению с прошлым месяцем сократился на 18,3% ($9,2 млрд против $11,28 млрд в июне).

Товарооборот России и Китая снижался в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, однако уже в 2021 году он перешел к росту. По итогам десяти месяцев 2022 года объем торговли между двумя странами установил рекорд, увеличившись на 33% (до $153,9 млрд) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Достигнутый показатель уже тогда превышал товарооборот 2021 года в $147,2 млрд, который также был рекордным для Москвы и Пекина.

В течение 2023 года объем двухсторонней торговли продолжал расти. С января по март он вырос на 38,7%, до $53,84 млрд, по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Товарооборот по итогам первого полугодия составил $114,5 млрд, что на 40,6% больше по сравнению с показателем за первые шесть месяцев 2022 года, следовало из данных китайской таможни.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин не исключил, что в текущем году товарооборот между Москвой и Пекином может достичь $200 млрд. По итогам 2022 года, по словам премьера, он составил рекордные $190 млрд. О том, что Китай и Россия могут достичь и даже превзойти объем торговли в $200 млрд в этом году, также говорил президент Владимир Путин.

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