Товарооборот Китая с Россией вырос на 40%

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 99,89 (+0,21) Инвестиции, 12 июл, 16:37 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 90,63 (+0,12) Инвестиции, 12 июл, 16:37
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:20
Российские военные впервые применили «Корнет» с дистанционным управлением Политика, 08:15
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию Pro, 08:01
Счетная палата выявила злоупотребления при снижении KPI чиновниками Экономика, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Товарооборот Китая с Россией вырос на 40% Экономика, 07:50
Три четверти россиян сочли недопустимым ядерный удар на Украине Политика, 07:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Mars сменила руководителя своего бизнеса в России Бизнес, 06:48
Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ на купянском направлении Политика, 06:48
Почти половина украинских беженцев заявили о желании остаться в Германии Политика, 06:30
В Думу внесли проект об аренде жилья для военных «в обход госзакупок» Политика, 05:55
Шахта «Листвяжная» возобновила добычу угля после аварии в 2021 году Общество, 05:55
«Известия» узнали о плане модернизации кораблей ВМФ для защиты от дронов Политика, 05:39
Дети массово отравились в детском саду в Амурской области Общество, 05:37
Экономика ,  
0 

Товарооборот Китая с Россией вырос на 40%

Таможня КНР: товарооборот Китая с Россией увеличился на 40,6%, а с США сократился на 14,5%
Товарооборот Китая с Россией за первое полугодие достиг $114,5 млрд, увеличившись по сравнению с 2022-м на 40,6%. В то же время объем торговли с США сократился на 14,5% и составил $327 млрд
Фото: VCG / Getty Images
Фото: VCG / Getty Images

За первое полугодие 2023-го товарооборот между Россией и Китаем составил $114,5 млрд, что на 40,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистических данных китайской таможни.

За январь—июнь этого года Китай экспортировал в Россию товаров на $52,28 млрд, что на 78,1% больше, чем в прошлом году. Поставки из России в Китай выросли по сравнению с 2022-м на 19,4%, составив $62,26 млрд. Отдельно в июне товарооборот стран составил $20,8 млрд: Россия ввезла в Китай товаров $11,28 млрд, а КНР поставила продукции на $9,55 млрд.

В то же время товарооборот Китая с США за первые месяцы этого года сократился на 14,5% по сравнению с прошлым, составив $327 млрд. Снижение наблюдается в основном в экспорте из Китая в США: он упал на 17,9% и составил $239 млрд. Поставки из Штатов в Китай сократились на 3,7% по сравнению с прошлым годом, составив $87,9 млрд. Товарооборот между странами за июнь достиг $56 млрд — Китай ввез в США продукции на $42,69 млрд, США в Китай — на $13,97 млрд.

Вашингтон наряду со странами Евросоюза и АСЕАН остается в тройке лидеров по товарообороту с Китаем.

На фоне снижения товарооборота с западными странами из-за санкций экспорт и импорт России с Китаем значительно увеличился и достиг рекордных показателей за последние восемь лет. За прошлый год товарооборот Москвы и Пекина установил новый рекорд — около $190 млрд.

В этом году стороны планируют превысить эту отметку и достичь $200 млрд. Об этом говорили как президент России Владимир Путин, так и китайский лидер Си Цзиньпин.

Читайте на РБК Pro
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Спросите сотрудников: как предсказать банкротство фирмы раньше аудиторов
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Китай Россия США товарооборот таможня
Материалы по теме
Йеллен призвала «четко и ясно» говорить о разногласиях с Китаем
Политика
АвтоВАЗ запланировал выпускать китайские машины Dongfeng
Бизнес
Китайские «дочки» в России в кризис резко нарастили кредитование банков
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter