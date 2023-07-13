Товарооборот Китая с Россией вырос на 40%

Таможня КНР: товарооборот Китая с Россией увеличился на 40,6%, а с США сократился на 14,5%

Товарооборот Китая с Россией за первое полугодие достиг $114,5 млрд, увеличившись по сравнению с 2022-м на 40,6%. В то же время объем торговли с США сократился на 14,5% и составил $327 млрд

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За первое полугодие 2023-го товарооборот между Россией и Китаем составил $114,5 млрд, что на 40,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистических данных китайской таможни.

За январь—июнь этого года Китай экспортировал в Россию товаров на $52,28 млрд, что на 78,1% больше, чем в прошлом году. Поставки из России в Китай выросли по сравнению с 2022-м на 19,4%, составив $62,26 млрд. Отдельно в июне товарооборот стран составил $20,8 млрд: Россия ввезла в Китай товаров $11,28 млрд, а КНР поставила продукции на $9,55 млрд.

В то же время товарооборот Китая с США за первые месяцы этого года сократился на 14,5% по сравнению с прошлым, составив $327 млрд. Снижение наблюдается в основном в экспорте из Китая в США: он упал на 17,9% и составил $239 млрд. Поставки из Штатов в Китай сократились на 3,7% по сравнению с прошлым годом, составив $87,9 млрд. Товарооборот между странами за июнь достиг $56 млрд — Китай ввез в США продукции на $42,69 млрд, США в Китай — на $13,97 млрд.

Вашингтон наряду со странами Евросоюза и АСЕАН остается в тройке лидеров по товарообороту с Китаем.

На фоне снижения товарооборота с западными странами из-за санкций экспорт и импорт России с Китаем значительно увеличился и достиг рекордных показателей за последние восемь лет. За прошлый год товарооборот Москвы и Пекина установил новый рекорд — около $190 млрд.

В этом году стороны планируют превысить эту отметку и достичь $200 млрд. Об этом говорили как президент России Владимир Путин, так и китайский лидер Си Цзиньпин.