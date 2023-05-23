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Мишустин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем до $200 млрд

Премьер Мишустин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем до $200 млрд в этом году
По итогам первого квартала товарооборот России и Китая вырос почти на четверть, примерно до $52 млрд, сообщил Мишустин. Ранее Путин говорил, что по итогам года показатель может превысить $200 млрд
Фото: Wang He / Getty Images
Фото: Wang He / Getty Images

Товарооборот между Москвой и Пекином может достичь в этом году $200 млрд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.

Глава российского правительства отметил, что объем взаимной торговли между странами повышается два года подряд примерно на треть, а в прошлом году установил новый рекорд — около $190 млрд.

«Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, — довести взаимный товарооборот до $200 млрд. Уже по итогам первого квартала отмечается его увеличение почти на четверть, до примерно $52 млрд», — сказал Мишустин.

Ранее о том, что Россия и КНР могут достичь и даже превзойти объем торговли $200 млрд в этом году, говорил президент Владимир Путин. По его словам, в прошлом году показатель рос, несмотря на «последствия пандемии и санкционный прессинг».

В Шанхае с 23 мая проходит российско-китайский бизнес-форум. В рамках этого мероприятия в Китай прибыл и Мишустин. Это его первый официальный визит в КНР в должности председателя российского правительства (с 2020 года). Помимо участия в форуме Мишустин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Bloomberg сообщал, что в делегацию во главе с Мишустиным также могут войти некоторые крупные российские бизнесмены, находящиеся под западными санкциями. По данным агентства, визитов такого масштаба не было уже четыре года.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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