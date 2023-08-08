branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
В Париже запланировали переселить книготорговцев на время Олимпиады Общество, 06:29
Цена российской нефти для Индии упала до минимума с февраля 2022 года Бизнес, 06:15
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Посол России в США заявил, что переговоры в Джидде не приведут к успеху Политика, 05:31
Экс-агент ФБР решил признать вину в работе на Дерипаску Политика, 05:30
Родители рассказали о желании сократить время пребывания детей в Сети Общество, 05:00
Посол призвал США не портить «налаживающиеся связи» Грузии и России Политика, 04:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Блинкен заявил, что бесплатного зерна Африке будет недостаточно Политика, 03:57
Блинкен рассказал о письмах банкам для помощи экспорту российского зерна Политика, 03:56
Эстонские таможенники изъяли у россиянина партию медицинских пиявок Политика, 03:13
МВД Эстонии пообещало не высылать россиян по примеру Литвы и Латвии Политика, 03:01
Как перенести жару. Инфографика Общество, 03:00
В Одесской области откроют морские пляжи Политика, 02:28
Нуланд обсудила с хунтой в Нигере «риск для суверенитета» из-за «Вагнера» Политика, 02:19
Общество ,  
0 

В Париже запланировали переселить книготорговцев на время Олимпиады

В Париже планируют переселить книготорговцев из исторического района на время Олимпиады

Полиция приказала 170 из 240 книготорговцев в Париже переехать с набережной реки Сены к следующему лету, когда в городе будет проходить летняя Олимпиада, об этом сообщает Corriere Della Sera.

Церемония открытия Олимпийских игр запланирована на 26 июля 2024 года. Во время нее, согласно плану, спортсмены должны будут спуститься на 160 лодках по реке.

Власти считают, что наличие книготорговцев на набережной может стать угрозой безопасности. Мэр Парижа Анн Идальго на встрече с некоторыми из букинистами сказала, что их «позиции будут мешать», а книжные киоски «кто-то может набить тротилом».

Она заверила, что это будет временный переезд и муниципалитет возьмет на себя расходы. По ее словам, книготорговцы смогут дать жизнь новому центру недалеко от Бастилии.

«Мы внутри сердца города, мы подобны Эйфелевой башне. Они не могут выгнать нас, как будто мы незваные гости», — говорит один из букинистов. Как отмечает газета, они годами боролись за то, чтобы их присутствие на Сене было признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Петицию о поддержке книготорговцев подписали уже 65 тысяч человек. Осенью запланирована еще одна встреча букинистов с мэром Парижа.

Париж примет XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Читайте на РБК Pro
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
«Мне нужны деньги, а не развитие»: как совладельцам бизнеса жить без ссор
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Теги
Олимпиада Париж Франция
Материалы по теме
Насколько серьезно погромы во Франции ослабили позиции Макрона
Политика
Макрон допустил отключение соцсетей во Франции во время кризисов
Технологии и медиа
Макрон перенес визит в Германию из-за беспорядков во Франции
Политика