В Париже запланировали переселить книготорговцев на время Олимпиады

В Париже планируют переселить книготорговцев из исторического района на время Олимпиады

Полиция приказала 170 из 240 книготорговцев в Париже переехать с набережной реки Сены к следующему лету, когда в городе будет проходить летняя Олимпиада, об этом сообщает Corriere Della Sera.

Церемония открытия Олимпийских игр запланирована на 26 июля 2024 года. Во время нее, согласно плану, спортсмены должны будут спуститься на 160 лодках по реке.

Власти считают, что наличие книготорговцев на набережной может стать угрозой безопасности. Мэр Парижа Анн Идальго на встрече с некоторыми из букинистами сказала, что их «позиции будут мешать», а книжные киоски «кто-то может набить тротилом».

Она заверила, что это будет временный переезд и муниципалитет возьмет на себя расходы. По ее словам, книготорговцы смогут дать жизнь новому центру недалеко от Бастилии.

«Мы внутри сердца города, мы подобны Эйфелевой башне. Они не могут выгнать нас, как будто мы незваные гости», — говорит один из букинистов. Как отмечает газета, они годами боролись за то, чтобы их присутствие на Сене было признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Петицию о поддержке книготорговцев подписали уже 65 тысяч человек. Осенью запланирована еще одна встреча букинистов с мэром Парижа.

Париж примет XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.