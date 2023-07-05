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Макрон допустил отключение соцсетей во Франции во время кризисов

Макрон предложил подумать о возможных запретах соцсетей во Франции во время кризисов
Во Франции почти неделю шли беспорядки, их участники, треть которых — несовершеннолетние, координировались через соцсети. Макрон предложил подумать, какие ограничения на их работу можно было бы вводить в случае кризисов
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters )

В кризисных ситуациях власти Франции могли бы прибегать к ограничениям работы интернета вплоть до его отключения, сказал президент страны Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами городов, пострадавших во время длившихся с 28 июня в стране беспорядков.

«Нам нужно подумать о социальных сетях, о запретах, которые мы должны наложить. И в моменты, когда кризисы накаляются, нам, возможно, придется поставить себя в положение, чтобы регулировать их или отключать», — заявил он (цитата по BFMTV).

Телеканал указывает, что на идею Макрона негативно отреагировали французские парламентарии. Например, депутат Оливье Фор, который является первым секретарем Социалистической партии (партия Макрона — «Возрождение»), заявил, что Франция как «страна прав человека и граждан не может присоединиться к «великим демократиям» вроде Китая и Ирана.

На встрече Макрон, как сказал телеканалу один из участников, также рассказал о планах ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы быстрее провести восстановление разрушенного в ходе беспорядков.


Беспорядки охватили Францию после 27 июня — в этот день в пригороде Париже, Нантере, полицейский убил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи. Это случилось после того, как юноша, находившийся за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе на большой скорости, не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу. Протесты начались ночью 28 июня в Нантере, затем распространились на другие города и переросли в беспорядки. 

По последним данным Минюста страны, за шесть дней были задержаны 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних (31% от общего числа задержанных). 380 участников беспорядков заключены под стражу.

В ведомстве отмечали, что родителей подростков, которые принимают участие в беспорядках, стоит привлекать к юридический ответственности. Несовершеннолетние (в основном 14-18 лет, но среди участников были и дети младше — 12-14 лет) объединялись в группы по 30–50 человек для участия в беспорядках, они поддерживали связь через WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, деятельность которой была признана в России экстремистской и запрещена), Telegram, Snapchat. Макрон и Минюст уже выражали беспокойство по этому поводу и отмечали, что подстрекатели беспорядков через интернет должны понести наказание.

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В Минэкономики заявили, что за пять дней были ограблены, разбиты или сожжены более 1 тыс. магазинов, около 400 банковских отделений и другие учреждения.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Эмманюэль Макрон Франция Интернет беспорядки

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

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