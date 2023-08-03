Папа римский призвал ЕС искать креативные решения по Украине

Странам Евросоюза следует искать креативные решения для урегулирования ситуации на Украине, заявил папа римский Франциск, передает Vatican News.

«Куда вы плывете, если вы не предлагаете путей мира, креативных путей для прекращения боевых действий на Украине и для прекращения многочисленных кровавых конфликтов по всему миру?» — спросил понтифик во время своего визита в Португалию.

По словам папы Римского, миру «нужна Европа, настоящая Европа; ему нужна роль моста и миротворца в восточной части, в Средиземном море, в Африке и на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что только так Европа сможет внести «свой конкретный вклад» на международной арене. Понтифик добавил, что во многих частях света «делаются инвестиции в оружие, а не в будущее детей».

В середине июля спецпосланник папы римского по украинскому урегулированию, кардинал Маттео Дзуппи встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить гуманитарную помощь жителям Украины.

После этого папа римский предложил встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из московских аэропортов. «Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Папа римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября», — уточнил Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов. Он утверждал, что у него был личный разговор с понтификом.

Ранее посланник папы римского посещал Москву, где также встречался с патриархом Кириллом и уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. На этой встрече также обсуждались гуманитарные вопросы, связанные с беженцами, в том числе несовершеннолетнего».