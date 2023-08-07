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Стрельба в школе в Казани ,  
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Пожизненный приговор казанскому стрелку Галявиеву вступил в силу

Пожизненный приговор убившему девять человек в казанской гимназии Галявиеву вступил в силу
Сюжет
Стрельба в школе в Казани
Ильназ Галявиев (слева)
Ильназ Галявиев (слева) (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения Ильназу Галявиеву, который в 2021 году устроил стрельбу в казанской гимназии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Приговор Верховного суда Республики Татарстан <…> в отношении Галявиева Ильназа Ринатовича оставить без изменений. Апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказал судья Николай Волков.

Галявиев на заседании не присутствовал, его адвокат Руслан Нуриахметов принимал участие по видеосвязи.

19-летний Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года. В результате погибли семь школьников, учительница и еще одна женщина, еще 23 человека получили ранения. Также Галявиев установил и взорвал на первом этаже школы самодельную бомбу, разрушив часть помещений. Всего пострадавшими по делу о стрельбе были признаны 600 человек.

Перед стрельбой Галявиев опубликовал в своем телеграм-канале собственное фото в маске с надписью «бог» и заявил, что сегодня убьет «огромное количество биомусора». У него было официально зарегистрированное гладкоствольное полуавтоматическое ружье Hatsan Escort PS.

Галявиев не состоял на учете у психиатра и нарколога, но «неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями», сообщал Следственный комитет. Ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала 2021 года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении, рассказывали в ведомстве.

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В июле 2021 года Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массового убийства. Позднее вторая психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, сочла его вменяемым и способным нести ответственность за поступки.

Галявиев признал вину и раскаялся. Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима и штраф в 200 тыс. руб. Его также обязали выплатить потерпевшим 22 млн руб. компенсации.

Теги
Казань пожизненное заключение суд массовое убийство
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