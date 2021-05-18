Казанскую школу эвакуировали после письма от «сообщника» Галявиева

Фото: school_67_kazan / Instagram

Школу № 67 в Казани эвакуировали после получения письма от злоумышленника, сообщили РБК в пресс-службе управления образования Казани.

«Эвакуация учеников и преподавателей прошла в казанской школе № 67 после письма от злоумышленника», — сказали там.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РБК, что причиной эвакуации стало поступившее в школу № 67 Казани письмо от человека, представившегося сообщником Ильназа Галявиева, ранее устроившего стрельбу в казанской школе № 175. Об этом также сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По информации городского управления образования, всего были эвакуированы 359 школьников и 27 сотрудников школы. Их временно разместили на территории близлежащей школы № 135.

По информации мэрии, прибывшие на место спецслужбы и кинологи уже проверили школу — вызов оказался ложным.