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Стрельба в школе в Казани ,  
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Казанскую школу эвакуировали после письма от «сообщника» Галявиева

Фото: school_67_kazan / Instagram
Фото: school_67_kazan / Instagram

Школу № 67 в Казани эвакуировали после получения письма от злоумышленника, сообщили РБК в пресс-службе управления образования Казани.

«Эвакуация учеников и преподавателей прошла в казанской школе № 67 после письма от злоумышленника», — сказали там.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РБК, что причиной эвакуации стало поступившее в школу № 67 Казани письмо от человека, представившегося сообщником Ильназа Галявиева, ранее устроившего стрельбу в казанской школе № 175. Об этом также сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По информации городского управления образования, всего были эвакуированы 359 школьников и 27 сотрудников школы. Их временно разместили на территории близлежащей школы № 135.

По информации мэрии, прибывшие на место спецслужбы и кинологи уже проверили школу — вызов оказался ложным.

После сообщения об очередной эвакуации глава города Ильсур Метшин напомнил, что телефонным террористам, которые распространяют фейки о якобы заложенных взрывных устройствах и подогревают тревогу людей, грозит наказание по статье 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений), которое в случае со школами наказывается штрафом до 700 тыс. руб. или сроком до пяти лет лишения свободы.

В Казани эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании
Общество
Фото:kazan.club / VK

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15 мая в Казани уже были эвакуированы несколько школ из-за ложных сообщений о минировании. Всего, по данным источника «Интерфакса», сообщения поступили в 15 школ.

Днем ранее в мэрии города сообщали об эвакуации около 80 детей из школы № 27. На месте работали сотрудники всех оперативных служб. По итогам обследования специалисты пришли к выводу, что вызов был ложным.

Сообщения о бомбах и минированиях школ участились после нападения 11 мая на казанскую школу № 175 бывшего ученика Ильназа Галявиева, который открыл огонь по школьникам и преподавателям. В результате погибли семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека получили ранения. Через несколько часов стрелок был задержан оперативниками, в суде он признал свою вину.

Школа эвакуация Казань новости
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