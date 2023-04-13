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Стрельба в школе в Казани ,  
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Галявиев получил пожизненное за массовое убийство в казанской гимназии

Казанского стрелка Ильназа Галявиева приговорили к пожизненному заключению
Суд не стал по просьбе обвинения отправлять казанского стрелка на первые пять лет пожизненного срока в более строгие условия. Вместо этого весь срок он проведет в колонии особого режима
Ильназ Галявиев (в центре)
Ильназ Галявиев (в центре) (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Верховный суд Татарстана приговорил обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии Ильназа Галявиева к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима, сообщает «Татар-информ».

Гособвинение запросило для Ильназа Галявиева пожизненное лишение свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии особого режима. Адвокат в свою очередь просил освободить его от уголовной ответственности и направить на лечение. Сам Галявиев попросил убрать из приговора требование об отбывании первых пяти лет наказания в тюрьме и оставить лишь срок в колонии, поскольку, по его словам, это не имеет смысла: он и так приговорен к пожизненному сроку. Ранее он рассказывал, что предпочел бы отбывать пожизненный срок вместо лечения в психиатрической больнице.

19-летний Галявиев открыл стрельбу из охотничьего ружья в казанской гимназии № 175 11 мая 2021 года. В результате нападения погибли девять человек — семь учеников восьмого класса (четыре мальчика и три девочки), учительница и еще одна женщина. Еще 23 человека пострадали. Всего потерпевшими по делу признаны более 600 человек.

Незадолго до этого он опубликовал в своем телеграм-канале собственное фото в маске с надписью «бог», сообщил миру о желании, чтобы «все признали себя его рабами», и заявил, что сегодня убьет «огромное количество биомусора».

Экспертиза признала 19-летнего юношу вменяемым и способным нести ответственность за поступки. В ноябре Галявиев полностью признал вину в убийстве девяти человек.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Казань Верховный суд Татарстана стрельба в школе
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