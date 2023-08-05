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Военная операция на Украине ,  
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Пилотов ВСУ отправят на курсы английского перед тренировками на F-16

Politico: пилотов ВСУ отправят на курсы английского перед тренировками на F-16
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Военная операция на Украине

20 украинских пилотов, которые «немного говорят по-английски», отправят на языковые курсы в Великобританию перед началом тренировок на истребителях F-16, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, восемь пилотов, которые свободно владеют английским языком, уже готовы начать обучение на истребителях.

«Всего для возможного участия в программе обучения было определено 32 украинских пилота, что достаточно для двух эскадрилий, но знание английского языка остается камнем преткновения» — говорится в материале Politico.

Страны НАТО на июльском саммите в Вильнюсе объявили о создании коалиции по подготовке украинских летчиков к использованию F-16, в нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания. При этом в альянсе отмечали, что вопрос о поставках истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе в рамках проводимого Киевом контрнаступления.

В том же месяце издание Politico со ссылкой на источники писало, что европейские страны до сих пор ждут разрешения от США на обучение украинских пилотов. Позднее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден одобрил подготовку. Киев заверил, что не будет применять западные истребители для атак на российскую территорию, говорил президент.

Москва называла планы Запада отправить на Украину F-16 движением «по так называемой лестнице эскалации». Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что одна из модификаций этих самолетов может нести ядерное оружие. Если западные страны не понимают, что передача Киеву истребителей может усугубить конфликт, то «им грош цена как военным стратегам и планировщикам», отмечал Лавров.

Теги
Украина ВСУ НАТО F-16
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