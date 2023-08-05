По Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта

По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта, сообщает телеграм-канал, где публикуется оперативная информация об обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

В районе Крымского моста также объявлен сигнал «Тревога», сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

«Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Сигнал «Тревога» в районе Крымского моста из-за угрозы атаки — объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день», — сообщил он.

Позже Крючков написал, что «громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели». Он сообщил, что «объявлена угроза атаки» (где — не уточняется) и «после ее снятия — движение возобновится».

Осенью прошлого года на мосту взорвался грузовик, в результате загорелись железнодорожные цистерны с топливом проходившего мимо поезда. Обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь, погибли четыре человека. Следователи завели дело о терроризме, в его рамках арестованы восемь человек.



17 июля по мосту ударили два безэкипажных катера. Погибли два человека. На автодорожной части моста разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения. Власти также возбудили дело о теракте.



В обоих случаях Россия обвинила в атаках на мост Украину. В начале августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов сообщил, что украинские спецслужбы причастны к обеим атакам на Крымский мост.