branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 03 авг, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 03 авг, 16:35
Каждый восьмой россиянин заявил об уверенности в зависимости от гаджетов Технологии и медиа, 05:00
В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль Общество, 04:45
Власти Крыма сообщили о работе ПВО Политика, 04:29
Нигерийские мятежники отозвали полномочия у четырех послов страны Политика, 04:07
Эксперты рассказали о волне кибератак против российских компаний в июле Технологии и медиа, 04:00
В МИД России заявили о давлении Запада на Грузию Общество, 03:29
Россиянин Лихтенштейн признал вину по делу о хакерской атаке на биржу США Технологии и медиа, 03:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Свергнутый президент Нигера обратился к США и международному сообществу Политика, 02:47
В Апшеронском районе Кубани град повредил более 200 домов Общество, 02:24
Мятежники Нигера заявили о денонсации военных соглашений с Францией Политика, 01:58
Вучич заявил о гибридных методах борьбы Запада с Россией в Сербии Политика, 01:51
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Киев назвал объем расходов на армию Политика, 01:18
На Украине сообщили о начале переговоров с США по гарантиям безопасности Политика, 01:04
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Крыма сообщили о работе ПВО

Советник главы Крыма Крючков: в нескольких районах сработали системы ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО, все объекты сбиты, никто не пострадал, повреждений нет, заявил советник главы региона Крючков. Ранее сообщалось о взрывах в Феодосии

В нескольких районах Крыма сработали системы противовоздушной безопасности, все объекты сбиты, пострадавших и повреждений нет, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты.
Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет», — написал он.

Ранее появились сообщения о взрывах в Феодосии. Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором видно пролетающий в небе объект, а через несколько секунд слышно взрыв.

30 июля Минобороны сообщило о ночной атаке 25 украинских беспилотников самолетного типа на объекты в Крыму. Больше половины дронов (16) были сбиты системами ПВО, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнило ведомство.

Той же ночью дроны атаковали Москву и Подмосковье. В Минобороны заявили, что упавшие в районе «Москва-Сити» дроны были подавлены средствами РЭБ, еще один беспилотник уничтожили средства ПВО над Одинцовским районом Подмосковья.

Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет. Позднее ТАСС написал со ссылкой на экстренные службы, что в башне «Око-2» пострадал охранник.

Читайте на РБК Pro
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой
«Девятипалая экономика». Как якудза помогли триумфу японского бизнеса
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно

В «IQ-квартале», где расположены поврежденные здания, размещаются несколько ведомств, в их числе — Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» передавал, что взрывной волной из офиса вынесло документацию Минцифры.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Крым ПВО Феодосия
Материалы по теме
Минобороны сообщило об атаке Крыма 25 беспилотниками самолетного типа
Политика
В районе Феодосии остановили поезда из-за повреждения железной дороги
Политика
Над Феодосией сбили украинскую ракету
Политика