Власти Крыма сообщили о работе ПВО

В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО, все объекты сбиты, никто не пострадал, повреждений нет, заявил советник главы региона Крючков. Ранее сообщалось о взрывах в Феодосии

В нескольких районах Крыма сработали системы противовоздушной безопасности, все объекты сбиты, пострадавших и повреждений нет, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты.

Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет», — написал он.

Ранее появились сообщения о взрывах в Феодосии. Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором видно пролетающий в небе объект, а через несколько секунд слышно взрыв.

30 июля Минобороны сообщило о ночной атаке 25 украинских беспилотников самолетного типа на объекты в Крыму. Больше половины дронов (16) были сбиты системами ПВО, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнило ведомство.

Той же ночью дроны атаковали Москву и Подмосковье. В Минобороны заявили, что упавшие в районе «Москва-Сити» дроны были подавлены средствами РЭБ, еще один беспилотник уничтожили средства ПВО над Одинцовским районом Подмосковья.

Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет. Позднее ТАСС написал со ссылкой на экстренные службы, что в башне «Око-2» пострадал охранник.

В «IQ-квартале», где расположены поврежденные здания, размещаются несколько ведомств, в их числе — Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» передавал, что взрывной волной из офиса вынесло документацию Минцифры.