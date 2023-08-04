The Telegraph узнала о планах Сунака пропустить Генассамблею ООН

The Telegraph: премьер Британии Риши Сунак может не поехать на Генассамблею ООН

Риши Сунак (Фото: Peter Cziborra / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может стать первым главой британского правительства за последние десять лет, который не посетит Генеральную Ассамблею ООН. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации газеты, Сунак до сих пор не подтвердил свое участие во встрече, которая пройдет в следующем месяце. Вместо этого он собирается сосредоточиться на достижении прогресса в выполнении своих пяти обещаний и подготовке к ежегодной конференции Консервативной партии, которая должна пройти в октябре.

Последним из британских премьеров, не принимавших участие в Генассамблее, был Дэвид Кэмерон в 2013 году. В прошлом году бывшая тогда премьером Лиз Трасс посетила ГА ООН спустя несколько дней после назначения на должность.

По информации The Telegraph, осенью планируются перестановки в кабинете министров, а график Сунака в сентябре «выглядит необычно насыщенным».

Как сообщала Politico, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке может пройти встреча на уровне глав государств, посвященная урегулированию конфликта на Украине.

78-я сессия ГА ООН откроется 5 сентября, ее завершит неделя «высокого уровня», в которой участвуют президенты, главы правительств и министры иностранных дел. Bloomberg сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать на сессию, чтобы продвигать там «формулу мира». Россия исключает переговоры на условиях Киева.