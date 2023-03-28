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Разработчик заявил о применении в спецоперации ракет «Изделие 305»

«Высокоточные комплексы»: Россия применяет на Украине управляемую ракету «Изделие 305Э»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российская авиация в зоне военной операции на Украине применяет новую многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305Э» для ударных вертолетов. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

«Поставки «Изделия 305Э» в российские войска идут планомерно. «Изделие 305Э» интегрировано в систему вооружения вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М, которые применяются в зоне спецоперации», — рассказали в пресс-службе холдинга.

Ракету впервые представили на военно-техническом форуме «Армия-2021». В сентябре прошлого года «Изделие 305» приняла на вооружение российская армия. Боеприпас предназначен для Ми-28НМ и Ка-52М, но генеральный конструктор разработчика Валерий Кашин допускал его адаптацию и к другим боевым машинам. Дальность полета ракеты составляет до 14,5 тыс. м. Она может развить скорость до 230 м/с.

О применении «Изделия 305» в зоне военной операции рассказывал источник «РИА Новости» в июне прошлого года. По словам собеседника госагентства, отклонение от линии прицеливания снаряда не превышает 2 м. Кроме того, ракеты «305» обладают несколькими режимами наведения. Вариант телеуправления позволяет запустить ракету по переданным координатам: при подлете боеприпаса к цели оператор в кабине вертолета указывает цель для ракеты. Альтернативный вариант предусматривает захват цели головкой самонаведения до выстрела ракеты, а после запуска боеприпас становится полностью автономным.

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