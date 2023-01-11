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«РИА Новости» узнало о применении улучшенных вертолетов Ка-52М на СВО

«РИА Новости»: в зоне спецоперации применяют модернизированные вертолеты Ка-52М

Российская армия использует в ходе спецоперации модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В рамках специальной военной операции силами армейской авиации ВКС России в настоящее время применяются модернизированные ударные вертолеты Ка-52М», — сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолеты с ракетами «Изделие 305» атакуют украинскую бронетехнику и объекты (командные пункты, склады горюче-смазочных материалов, ангары с техникой), а также скопления живой силы.

Источник агентства уточнил, что ранее эти ракеты применялись на вертолетах Ми-28НМ. В июне собеседник «РИА Новости» указывал, что «Изделие 305» применяются на Украине на данных вертолетах. Среди важных характеристик ракеты источник агентства назвал высокую точность поражения целей; отклонение не более двух м от линии прицеливания; наличие нескольких режимов наведения.

Теги
Ка-52 Вертолет Украина
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