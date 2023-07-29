Forbes назвал новую российскую ракету угрозой для контрнаступления ВСУ

Легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение российской армии прошлой осенью. Такими ракетами оснащают вертолеты Ка-52М, их также применяют в рамках военной операции, заявляли в «Ростехе»

Лёгкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) 305Э («Изделие 305») (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Российские вертолеты Ка-52М, оснащенные легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР, другое название — «Изделие 305») представляют угрозу для ВСУ, без большего количества средств ПВО с большим радиусом действия и другого вооружения украинское контрнаступление, скорее всего, будет «медленным и кровавым», пишет обозреватель Forbes Дэвид Хэмблинг. Он ссылается на разведывательный отчет Минобороны Британии от 27 июля, в котором говорится, что одним из ключевых улучшений вертолетов Ка-52 служит интеграция новой противотанковой ракеты.

«Экипажи Ка-52 быстро использовали возможности для пуска таких ракет за пределы досягаемости украинской ПВО», — говорится в документе.

Хэмблинг пишет, что применение ЛМУР представляет собой «реальное расширение возможностей» российских вертолетов. Он также проводит аналогию между этой ракетой и американской системой Javelin (эти противотанковые комплексы США поставляют Украине).

ЛМУР, или «Изделие 305», класса «воздух — поверхность» была разработана Конструкторским бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Ракету впервые представили на форуме «Армия-2021». Она может развивать скорость до 230 м/с, дальность полета составляет до 14,5 км.

«Издалие 305» было принято на вооружение российской армии в прошлом сентябре. О том, что такими ракетами оснащают вертолеты, включая ударный Ка-52М в зоне военной операции на Украине, заявляли в «Ростехе» минувшей весной. Об использовании ЛМУР в рамках операции в начале года писало «РИА Новости» со ссылкой на источник.