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Forbes назвал новую российскую ракету угрозой для контрнаступления ВСУ

Forbes: российская ракета «Изделие 305» замедляет контрнаступление Украины
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Военная операция на Украине
Легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение российской армии прошлой осенью. Такими ракетами оснащают вертолеты Ка-52М, их также применяют в рамках военной операции, заявляли в «Ростехе»
Лёгкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) 305Э (&laquo;Изделие 305&raquo;)
Лёгкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) 305Э («Изделие 305») (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Российские вертолеты Ка-52М, оснащенные легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР, другое название — «Изделие 305») представляют угрозу для ВСУ, без большего количества средств ПВО с большим радиусом действия и другого вооружения украинское контрнаступление, скорее всего, будет «медленным и кровавым», пишет обозреватель Forbes Дэвид Хэмблинг. Он ссылается на разведывательный отчет Минобороны Британии от 27 июля, в котором говорится, что одним из ключевых улучшений вертолетов Ка-52 служит интеграция новой противотанковой ракеты.

«Экипажи Ка-52 быстро использовали возможности для пуска таких ракет за пределы досягаемости украинской ПВО», — говорится в документе.

Хэмблинг пишет, что применение ЛМУР представляет собой «реальное расширение возможностей» российских вертолетов. Он также проводит аналогию между этой ракетой и американской системой Javelin (эти противотанковые комплексы США поставляют Украине).

ЛМУР, или «Изделие 305», класса «воздух — поверхность» была разработана Конструкторским бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Ракету впервые представили на форуме «Армия-2021». Она может развивать скорость до 230 м/с, дальность полета составляет до 14,5 км.

«Издалие 305» было принято на вооружение российской армии в прошлом сентябре. О том, что такими ракетами оснащают вертолеты, включая ударный Ка-52М в зоне военной операции на Украине, заявляли в «Ростехе» минувшей весной. Об использовании ЛМУР в рамках операции в начале года писало «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине ракета вертолеты Ка-52
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