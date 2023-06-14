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В России разработали ракету-планер для поражения подводных целей

Российские ученые спроектировали планирующую ракету для поражения подводных целей

Ученые из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова спроектировали планирующую ракету с самонаводящимся снарядом для поражения подводных целей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Роспатента.

Ракета-планер имеет несущий корпус и прикрепленный к нему в задней части стартовый реактивный двигатель с устройством его отделения и стабилизатором. В переднем отсеке корпуса ракеты размещается самонаводящийся подводный снаряд.

Разработчики отметили, что в отличие от других ракет подобного типа их изобретение обладает увеличенной дальностью поражения при небольших массогабаритных характеристиках. Ракету можно применять с надводных кораблей и летательных аппаратов, говорится в документе.

Летом прошлого года российские военные впервые применили в зоне военной операции новые высокоточные многоцелевые авиаракеты «305». Источник «РИА Новости» рассказал, что они обладают высокой точностью поражения целей, отклонение от линии прицеливания не превышает 2 метров.

Кроме того, у ракет «305» есть несколько режимов наведения. Вариант телеуправления позволяет запустить ракету по переданным координатам, при подлете боеприпаса к цели оператор в кабине вертолета указывает цель для ракеты. Альтернативный вариант предусматривает захват цели головкой самонаведения до выстрела ракеты, после запуска боеприпас становится полностью автономным.

Ракету «305» впервые представили на военно-техническом форуме «Армия-2021», ее разработали в коломенском Конструкторском бюро машиностроения (КБМ). Дальность полета ракеты составляет до 14,5 тыс. м.

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