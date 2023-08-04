Глава департамента МИД России: Запад давит на Грузию в вопросе диалога с Москвой

В МИД России заявили о давлении Запада на Грузию

Страны Запада оказывают давление на Грузию в вопросе ее диалога с Россией, заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар.

«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают», — сказал дипломат, комментируя реакцию Запада на подвижки в российско-грузинском диалоге.

Он добавил, что российские власти принимали решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и введении безвизового режима для граждан этой страны «исходя из необходимости облегчения контактов между грузинским и российским народами, содействия гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси».

Президент России Владимир Путин 10 мая своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии и разрешил возобновить прямое авиасообщение между странами. Полеты начались 19 мая.

Решение Москвы положительно оценили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. В то же время с критикой выступили президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиция. Они назвали действия России «провокацией».

ЕС призывал Грузию не пускать к себе российские самолеты. США допускали санкции против грузинских компаний, которые будут обслуживать лайнеры из России. В то же время в правительстве Грузии говорили, что допустят к полетам авиакомпании, которые не находятся под западными санкциями. С российской стороны разрешение на полеты получили «Азимут» и Red Wings, а с грузинской — Georgian Airways.