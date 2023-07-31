В Батуми задержали 23 протестующих против захода лайнера с россиянами

Полиция Грузии задержала 23 человека на акции против захода лайнера с россиянами в Батуми

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Полиция Грузии задержала 23 человека на митинге против захода российского лайнера в порт Батуми, передает Batumelebi со ссылкой на грузинское МВД. Как уточняет TV Pirveli, на граждан составили протоколы по ст. 166 и 173 КоАП Грузии.

Ст. 166 КоАП Грузии (мелкое хулиганство) предусматривает наказание вплоть до административного ареста на 30 суток. Аналогичное наказание предусматривает ст. 173 КоАП (неподчинение требованиям представителей власти).

Акция началась около полуночи в ночь на 31 июля. Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту должен был прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в 6:00 (5:00 мск). Телеграм-канал Tbilisi life сообщал, что полиция поставила у причала двойные заграждения и не подпускала туда граждан, объясняя это соображениями безопасности.

На митинг пришли представители оппозиционных грузинских политических партий, в том числе «Единого национального движения» (основана бывшим президентом Михаилом Саакашвили), передавал 1TV. Некоторые собравшиеся развернули на акции флаги Грузии и Украины. О первых задержаниях Tbilisi life сообщил еще ночью.

Днем 31 июля акция протеста продолжилась.

В этот же день компания Miray Cruises, которая проводит круизы на Astoria Grande, объявила, что лайнер больше не будет заходить в порт Батуми. В компании сообщили, что изначально планировалось провести только два таких рейса.

В первый раз Astoria Grande заходил в порт Батуми 27 июля. В связи с этим у здания парламента Грузии в Тбилиси прошел митинг. В акции приняли участие активисты и представители политических партий. Они сожгли российский флаг, распечатанный на листе А4.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. «Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию — посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером», — написала она в Twitter.

Ранее, в конце мая, в Грузии также прошли протесты после решения местных властей возобновить авиасообщение с Россией, прерванное в 2019 году. Протестующие собирались около аэропорта.