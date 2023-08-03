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Политика ,  
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Россия обвинила США в 14 нарушениях воздушного пространства Сирии

ЦПВС: истребители и беспилотники США 14 раз нарушили воздушное пространство Сирии
Истребители&nbsp;F-35
Истребители F-35 (Фото: George Frey / Getty Images)

Авиация международной коалиции во главе с США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ЦПВС.

В районе Эт-Танф российские военные за сутки зафиксировали 11 нарушений тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16, двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1 C и одним самолетом-разведчиком MC-12W.

За сутки в Идлибской зоне деэскалации позиции сирийских правительственных войск были два раза обстреляны террористическими группировками. В этом районе боевики также наращивают производство вооружения и беспилотников, на линии соприкосновения растет число полетов дронов.

«Российская сторона подчеркивает, что не допустит провокаций незаконных вооруженных формирований в отношении российских военнослужащих», — заявили в ЦПВС.

В ЦПВС регулярно обвиняют США в нарушении воздушного пространства Сирии. Так, в середине июля российские военные зафиксировали 12 случаев нарушений со стороны беспилотников коалиции, восемь из них — в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением совместных российско-сирийских учений.

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В Вашингтоне, в свою очередь, заявляли о небезопасных маневрах российских военных. 25 июля главнокомандующий ВВС США в Сирии Алексус Гринкевич рассказал, что российский истребитель сблизился с американским дроном MQ-9 и выпустил ложные тепловые цели в нескольких метрах от него, чем повредил винт БПЛА. Российская сторона отвергла обвинения, назвав их провокационными.

Теги
Сирия США истребители беспилотники
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