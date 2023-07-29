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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении предложили наказывать за признание Карабаха частью Азербайджана

В Армении рассмотрят инициативу о наказании за признание Карабаха частью Азербайджана
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Инициатива о введении уголовной ответственности для должностных лиц за признание Нагорного Карабаха от имени Армении частью Азербайджана собрала необходимое количество подписей для рассмотрения парламентом
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Инициатива о внесении поправок в Уголовный кодекс об ответственности для должностных лиц за признание Нагорного Карабаха от имени Армении частью Азербайджана — под названием HayaVote — собрала необходимое количество подписей для рассмотрения парламентом, сообщил член инициативной группы Аветик Чалабян, его слова приводит «Sputnik Армения».

«На данный момент 54 800 граждан присоединились к HayaVote, из них 24 660 — в Ереване, 29 380 — в регионах и 760 — в электронном виде», — сказал Чалабян.

В июне в ЦИК Армении удовлетворили заявку инициативной группы «Айакве» для сбора 50 тыс. подписей и передачи инициативы в Национальное собрание. Срок был установлен с 21 июня по 19 августа 2023 года.

Авторы инициативы предлагают наказывать за признание Карабаха частью Азербайджана тюремным заключением на срок от десяти до 15 лет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о готовности признать территориальную целостность Азербайджана в границах времен СССР. В апреле он говорил, что мир в регионе возможен лишь в том случае, если Ереван зафиксирует, что его территория — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР (в этих границах страна получила независимость в 1991 году). Армянская оппозиция после этих слов обвинила Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха.

В мае премьер повторил, что Ереван готов признать Карабах в составе Азербайджана.

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Регион входил в Азербайджанскую ССР и после распада Советского Союза был признан частью Азербайджана. После завершения первой карабахской войны в 1994 году регион фактически находился под контролем Армении, хотя независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Ереван поддержал, но юридически не признал.

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Теги
Елена Чернышова
Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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