В США не увидели напряжения между Польшей и Белоруссией для НАТО

Отношения между Польшей и Белоруссией не накалились так сильно, чтобы требовалось задействовать применение принципа коллективной обороны НАТО. Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», — сказал Миллер. При этом он отметил, что в Вашингтоне пристально следят за ситуацией, разворачивающейся между Варшавой и Минском.

Статья 5 Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО. Польша присоединилась к Североатлантическому альянсу в 1999 году.

1 августа польские власти заявили, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. После этого на границе с Белоруссией нарастили число военных и боевых средств, в том числе вертолетов военного назначения. Минск назвал обвинения Варшавы надуманными.

На следующий день белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского из-за нарушения воздушного пространства вертолетами. Дипломату сказали, что заявления польских властей были поспешными и «призвали польскую сторону не нагнетать ситуации и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства».