Боливия подала членам БРИКС ноту о желании вступить в организацию

Мария Луиса Рамос Урсагасте (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Власти Боливии передали всем странам — членам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) ноту о желании вступить в организацию. Об этом в интервью ТАСС рассказала посол страны в России Мария Луиса Рамос Урсагасте.

«Мы передали эту ноту всем странам БРИКС — о нашем желании вступить. А потом по решению БРИКС [они] пригласили президента на саммит. Именно потому, что мы уже подали заявку. И конечно, мы здесь [в Москве] передали заявку», — рассказала она.

1 августа глава МИД Боливии Рохелио Майта заявил, что страна уведомила БРИКС о желании страны присоединиться к объединению. По его словам, президент Луис Арсе направил соответствующее уведомление в начале лета, 12 июня.

22–24 августа в ЮАР запланирован саммит глав государств БРИКС. На них, среди прочих, примет участие президент Боливии Луис Арсе. По словам посла Урсагасте, приглашение боливийского лидера стало реакцией на заявку о вступлении в организацию.

В прошлом году заявки на вступление в БРИКС подавали Иран и Аргентина, готовность рассмотреть присоединение к блоку выражал Алжир. В начале июня Египет также выразил желание присоединиться к союзу. Власти ЮАР этим летом сообщили, что более 20 стран на формальном и неформальном уровне заявили об интересе к членству в объединении.

По данным агентства Reuters, против стремительного расширения БРИКС выступает Бразилия. При этом расширения организации добиваются Москва и Пекин. Индия и ЮАР ранее не являлись сторонниками расширения организации, однако теперь поддерживают этот процесс. По данным источников Reuters, Бразилия продолжит настаивать на постепенном расширении альянса для поддержания рационального баланса и сохранения главенствующей роли за пятью постоянными членами.