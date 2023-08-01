Боливия заявила о желании присоединиться к БРИКС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 100,94 (+0,98) Инвестиции, 31 июл, 19:04 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 91,59 (+0,61) Инвестиции, 31 июл, 19:04
Власти предложили новые меры по контролю за претендентами на госдолжности Экономика, 07:00
Герасимов проверил пункт управления войск на запорожском направлении Политика, 06:47
Последствия новой атаки беспилотника на «Москва-Сити». Видео Политика, 06:30
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 06:20
Боливия заявила о желании присоединиться к БРИКС Политика, 05:40
Обломки врезавшегося в башню «Москва-Сити» дрона направят на экспертизу Политика, 05:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 04:49
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Аэропорт Внуково возобновил прием рейсов Политика, 04:33
Минобороны заявило о двух сбитых дронах и падении одного в «Москва-Сити» Политика, 04:15
Внуково временно закрыло прилет и вылет рейсов после атаки беспилотников Общество, 04:14
Собянин сообщил о сбитых дронах и повреждении башни в «Москва-Сити» Политика, 03:51
Беспилотники снова атаковали Подмосковье и «Москва-Сити» Политика, 03:47
Bloomberg сообщил о возможном визите Зеленского на Генассамблею ООН Политика, 03:24
Актер из «Эйфории» Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет Общество, 02:44
Политика ,  
0 

Боливия заявила о желании присоединиться к БРИКС

Глава МИД Боливии: страна уведомила БРИКС о желании присоединиться к объединению

Боливия уведомила БРИКС о желании страны присоединиться к объединению, сообщил в своем Twitter глава МИД Рохелио Майта.

По его словам, президент Луис Арсе направил соответствующее уведомление в начале лета, 12 июня. Министр добавил, что страна будет участвовать в саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа. Майта отметил, что страна стремится укрепить сотрудничество с членами БРИКС.

БРИКС была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010 году к ней присоединилась ЮАР.

В июне заявку на вступление в БРИКС подал Египет, в 2022 году — Иран и Аргентина; готовность рассмотреть присоединение к блоку выражал Алжир.

По словам главы МИД России Сергея Рябкова, число стран, желающих присоединиться к группе, растет и достигло почти 20. Власти ЮАР отмечали, что процедура расширения блока пока не утверждена, и выразили надежду, что ее концепцию утвердят к саммиту глав стран БРИКС в конце августа.

Теги
Боливия БРИКС
Материалы по теме
Патрушев назвал привлекательные для стран глобального Юга качества БРИКС
Политика
Кремль назвал полноценным участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи
Политика
Банк БРИКС отказался от новых инвестиций в Россию из-за санкций
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter