Боливия заявила о желании присоединиться к БРИКС

Боливия уведомила БРИКС о желании страны присоединиться к объединению, сообщил в своем Twitter глава МИД Рохелио Майта.

По его словам, президент Луис Арсе направил соответствующее уведомление в начале лета, 12 июня. Министр добавил, что страна будет участвовать в саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа. Майта отметил, что страна стремится укрепить сотрудничество с членами БРИКС.

БРИКС была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010 году к ней присоединилась ЮАР.

В июне заявку на вступление в БРИКС подал Египет, в 2022 году — Иран и Аргентина; готовность рассмотреть присоединение к блоку выражал Алжир.

По словам главы МИД России Сергея Рябкова, число стран, желающих присоединиться к группе, растет и достигло почти 20. Власти ЮАР отмечали, что процедура расширения блока пока не утверждена, и выразили надежду, что ее концепцию утвердят к саммиту глав стран БРИКС в конце августа.