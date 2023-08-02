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Кремль назвал условия возвращения к зерновой сделке

Кремль: Москва готова возобновить зерновую сделку после выполнения российских условий
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Москва готова вернуться к зерновой сделке, однако только после того, как будут выполнены ее условия, касающиеся России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Россия незамедлительно готова вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, просто эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России. До сих пор этого сделано не было», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что об этом российская сторона говорила неоднократно.

Зерновая сделка была заключена год назад. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Сделку неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако после этого Россия объявила о приостановке участия в соглашении. Москва считает, что российская часть сделки не была выполнена.

Ранее Москва не раз заявляла о готовности продлить зерновую сделку, если будут выполнены поставленные ею условия. Среди них российская сторона называла:

  • переподключение Россельхозбанка к системе межбанковских расчетов SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
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В середине июля российская сторона вышла из сделки. После этого Минобороны России заявило, что страна будет считать все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов.

Государства, под флагами которых идут эти корабли, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева, добавили в ведомстве. Украинское Минобороны также заявило, что будет рассматривать следующие в порты России суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Теги
Дмитрий Песков Кремль Зерновая сделка Украина
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