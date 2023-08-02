Кабмин обязал нефтяников повысить продажи бензина и дизеля на бирже

Правительство обязало нефтяников повысить продажи бензина и дизеля на бирже на 1 п.п.

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Нормативы продажи бензина и дизельного топлива должны быть увеличены на бирже на 1 процентный пункт. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новым постановлением минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 12 до 13%, в отношении дизеля — с 8,5 до 9,5%», — говорится в сообщении.

Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля, нормативы будут увеличены только для топлива пятого класса.

Изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на бирже и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях. Независимые АЗС получат возможность приобретать топливо по рыночным ценам, что предотвратит монопольное ценообразование со стороны крупных нефтяных компаний.

В середине июня с предложением повысить объемы продаж бензина на бирже к девяти нефтяным компаниям обратилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ведомстве тогда отметили, что из-за снижения объемов на 8% возник неудовлетворенный спрос на АИ-92 и АИ-95. При этом ведомство не уточнило, в какие именно компании было направлено предложение.

Крупнейшим поставщиком топлива на биржу, традиционно перевыполняющим биржевые нормативы, является компания «Роснефть». Об этом говорится в заявлении самой компании РБК. Например, в июне объем поставок бензина превысил установленные показатели на 195%. Компания поставляет на внутренний рынок практически все производимые объемы бензина «Евро-5», обеспечивает стабильную работу собственной сети АЗС (крупнейшей в России).

Этим летом российские оптовые потребители столкнулись с рекордным повышением цен на бензин. В мае биржевая цена бензина АИ-95 в европейской части России на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи достигла 60 608 руб. за тонну. Бензин марки АИ-92 подорожал за торговую сессию еще быстрее — рост стоимости составил 1,91%, достигнув 52 282 руб. за тонну.

21 июля Госдума по предложению Минфина приняла поправки в Налоговый кодекс о снижении компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (демпфер) с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц с 1 сентября. Цены продолжили расти, в конце июля биржевые цены на АИ-92 выросли более чем на 30%, а на АИ-95 — на 23%.

По данным на 2 августа, бензин марки «Регуляр-92» стоит 63 101 руб. за тонну, а «Премиум-95» стоит 68 112 руб. за тонну.