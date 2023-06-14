ФАС потребовала от нефтяников увеличить объемы продаж бензина на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к девяти нефтяным компаниям с просьбой увеличить объемы продажи бензина на бирже из-за появления неудовлетворенного спроса, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
За последние пять месяцев объемы снизились почти на 8%, что привело к появлению неудовлетворенного спроса на АИ-92 и АИ-95, а также изменению биржевых цен на нефтепродукты.
«В случае отсутствия принятия мер служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона о защите конкуренции и может возбудить антимонопольные дела», — предупредила ФАС.
Служба не уточняет, в адрес кого были направлены требования. РБК обратился за комментарием в крупнейшие компании, торгующие нефтепродуктами — «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».
Служба также уведомила, что прорабатывает возможность повышения обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов. Сейчас действуют следующие нормативы:
- бензин — 12% от месячного объема производства доминирующим хозяйствующим субъектом;
- дизель — 8,5%;
- топливо для реактивных двигателей — 11%;
- мазут — 4;
- пропан, бутан и другие сжиженные углеводородные газы (СУГ) — 7,5%.
Кроме того, служба сообщила, что приняла меры антимонопольного реагирования в отношении участников рынка розничного сегмента в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и в Крыму из-за цен на бензин и СУГ.
В июне оптовые цены на бензин в России достигли рекордных значений: например, 9 июня цены на АИ-95 в европейской части России впервые в истории превысили 64,5 тыс руб. за тонну, следовало из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Это происходит на фоне обсуждение в правительстве снижения в два раза топливного демпфера — компенсации, которую власти платят нефтяникам за удержание внутренних цен на топливо ниже уровня при продаже на экспорт. 14 июня Минфин сообщил об ожидании одобрения законопроекта правительством в текущем месяце и передаче его в Госдуму в июле, передает ТАСС. Если инициативу примут, то корректировка заработает с 1 сентября.