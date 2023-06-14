ФАС потребовала от нефтяников увеличить объемы продаж бензина на бирже

По данным ФАС, за последние пять месяцев объемы продажи бензина на рынке упали почти на 8%, поэтому служба попросила девять нефтяных компаний увеличить объемы. В противном случае им могут грозить антимонопольные дела

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к девяти нефтяным компаниям с просьбой увеличить объемы продажи бензина на бирже из-за появления неудовлетворенного спроса, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

За последние пять месяцев объемы снизились почти на 8%, что привело к появлению неудовлетворенного спроса на АИ-92 и АИ-95, а также изменению биржевых цен на нефтепродукты.

«В случае отсутствия принятия мер служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона о защите конкуренции и может возбудить антимонопольные дела», — предупредила ФАС.

Служба не уточняет, в адрес кого были направлены требования. РБК обратился за комментарием в крупнейшие компании, торгующие нефтепродуктами — «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».

Служба также уведомила, что прорабатывает возможность повышения обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов. Сейчас действуют следующие нормативы:

бензин — 12% от месячного объема производства доминирующим хозяйствующим субъектом;

дизель — 8,5%;

топливо для реактивных двигателей — 11%;

мазут — 4;

пропан, бутан и другие сжиженные углеводородные газы (СУГ) — 7,5%.

Кроме того, служба сообщила, что приняла меры антимонопольного реагирования в отношении участников рынка розничного сегмента в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и в Крыму из-за цен на бензин и СУГ.

В июне оптовые цены на бензин в России достигли рекордных значений: например, 9 июня цены на АИ-95 в европейской части России впервые в истории превысили 64,5 тыс руб. за тонну, следовало из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Это происходит на фоне обсуждение в правительстве снижения в два раза топливного демпфера — компенсации, которую власти платят нефтяникам за удержание внутренних цен на топливо ниже уровня при продаже на экспорт. 14 июня Минфин сообщил об ожидании одобрения законопроекта правительством в текущем месяце и передаче его в Госдуму в июле, передает ТАСС. Если инициативу примут, то корректировка заработает с 1 сентября.