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ФАС потребовала от нефтяников увеличить объемы продаж бензина на бирже

ФАС потребовала от нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже
По данным ФАС, за последние пять месяцев объемы продажи бензина на рынке упали почти на 8%, поэтому служба попросила девять нефтяных компаний увеличить объемы. В противном случае им могут грозить антимонопольные дела
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к девяти нефтяным компаниям с просьбой увеличить объемы продажи бензина на бирже из-за появления неудовлетворенного спроса, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

За последние пять месяцев объемы снизились почти на 8%, что привело к появлению неудовлетворенного спроса на АИ-92 и АИ-95, а также изменению биржевых цен на нефтепродукты.

«В случае отсутствия принятия мер служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона о защите конкуренции и может возбудить антимонопольные дела», — предупредила ФАС.

Служба не уточняет, в адрес кого были направлены требования. РБК обратился за комментарием в крупнейшие компании, торгующие нефтепродуктами — «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».

Служба также уведомила, что прорабатывает возможность повышения обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов. Сейчас действуют следующие нормативы:

  • бензин — 12% от месячного объема производства доминирующим хозяйствующим субъектом;
  • дизель — 8,5%;
  • топливо для реактивных двигателей — 11%;
  • мазут — 4;
  • пропан, бутан и другие сжиженные углеводородные газы (СУГ) — 7,5%.
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Кроме того, служба сообщила, что приняла меры антимонопольного реагирования в отношении участников рынка розничного сегмента в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и в Крыму из-за цен на бензин и СУГ.

В июне оптовые цены на бензин в России достигли рекордных значений: например, 9 июня цены на АИ-95 в европейской части России впервые в истории превысили 64,5 тыс руб. за тонну, следовало из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Это происходит на фоне обсуждение в правительстве снижения в два раза топливного демпфера — компенсации, которую власти платят нефтяникам за удержание внутренних цен на топливо ниже уровня при продаже на экспорт. 14 июня Минфин сообщил об ожидании одобрения законопроекта правительством в текущем месяце и передаче его в Госдуму в июле, передает ТАСС. Если инициативу примут, то корректировка заработает с 1 сентября.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Георгий Смирнов
бензин ФАС нефтепродукты
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