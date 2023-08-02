В МИД России заявили, что Украина де-юре остается в составе СНГ

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С юридической точки зрения Украина остается в составе Содружества Независимых Государств, заявил в интервью «РИА Новости» директор первого департамента стран СНГ Микаэл Агасандян.

«Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ», — заявил дипломат. Агасандян подчеркнул, что Киев фактически не участвует в работе организации и денонсировал около 80 соглашений, однако по-прежнему участвует в более чем 150 международных договорах торгово-экономического и гуманитарного характера.

Украина была одной из стран — основательниц СНГ. После смены власти в стране в 2014 году новое руководство начало процесс разрыва договоров, действовавших в рамках содружества. В мае 2018-го Киев отозвал представителей страны из органов содружества.

После начала российской спецоперации Украина денонсировала также несколько двусторонних договоренностей, среди них — соглашение об учреждении Международного центра научной и технической информации, соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.