Украина вышла из соглашений о налогах с Россией и о героизме народов СНГ

Речь идет о Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне (оно регулировало сотрудничество стран в этой сфере) и договоренности, исключающей двойное налогообложение

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Украина денонсировала соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне и об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов, в поддержку этих решений высказались члены Верховной рады. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат украинского парламента от партии «Голос» Ярослав Железняк.

«Проголосовали следующие изменения: <...>

выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне;

<...> денонсация Соглашения между Украиной и Российской Федерацией об избежании двойного налогообложения», — написал он.

Также Киев денонсировал соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией и соглашение об общем аграрном рынке государств — участников СНГ (оба — 1998 года). Последнее предусматривало создание общего рынка для свободного движения сельскохозяйственной продукции, продовольствия, агропромышленных технологий и услуг.

Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне Россия и Украина подписали 3 сентября 2011 года в Душанбе. Через два года Киев ратифицировал документ. 23 февраля, за день до начала российской спецоперации, правительство Украины одобрило выход из соглашения, назвав участие в нем «нецелесообразным». Затем проект документа передали в Верховную раду.

В документе дается определение таким терминам, как «увековечение памяти», «погибшие военнослужащие», «военные захоронения», «военные памятники», «обустройство военных захоронений» и «поисковая работа».

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Согласно его положениям, стороны обязались согласовывать свои действия по увековечению памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Также Россия и Украина договорились о том, как именно будут сохранять память о погибших военнослужащих, обустраивать и содержать мемориалы и военные захоронения, а также искать останки погибших.

Соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов Россия и Украина заключили 8 февраля 1995 года. О планах денонсировать документ 29 апреля сообщило украинское Министерство финансов. Тогда же проект закона одобрил украинский кабмин.

После денонсации соглашения россияне, получающие на Украине доход, должны будут платить подоходный налог в размере 15% от суммы заработка (общая ставка для всех налогоплательщиков согласно Налоговому кодексу Украины), льготные ставки будут отменены. Раньше размер ставки был равен 5% для дивидендов, 10% или 0% для процентных доходов и 10% для роялти (платежи франчайзерам и владельцам лицензий).

В украинском Минфине отметили, что после нововведения бюджет государства не будет терять доход с налогов, которые украинцы уплачивают в российскую казну. Кроме того, Киев перестанет обмениваться с Москвой сведениями по налоговым вопросам.

Это не первые соглашения России и Украины, которые денонсирует Киев с конца февраля. Так, 3 мая украинский парламент отменил действие соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации 1992 года, а 25 марта вышел из соглашения с Россией о взаимном признании дипломов.