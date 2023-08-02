На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал, где публикуется оперативная информация об обстановке на месте.

Причину, по которой движение ограничено, канал не уточнил. Граждан, которые находятся в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников служб безопасности.

В канале оперативного штаба Крыма говорится, что по состоянию на 20:00 мск очередей на пути к пунктам досмотра не было в обе стороны.

Около 2:30 мск канал сообщил, что движение по мосту возобновилось.

Движение автомобилей по Крымскому мосту неоднократно приостанавливали в конце июля. Это происходило 30 и 31 июля, а также несколько раз в ночь на 29-е.

Регулярно перекрывать движение начали после того, как 17 июля мост атаковали два надводных беспилотника. Погибли два человека, один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был полностью разрушен. Россия обвинила в произошедшем Украину.

После первой атаки на Крымский мост в октябре 2022 года власти ввели процедуру досмотра машин. Грузовые автомобили могут попасть в Крым с помощью паромной переправы или сухопутным маршрутом через новые регионы.