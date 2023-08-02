Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 100,7 (-0,24) Инвестиции, 01 авг, 16:55 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 91,78 (+0,18) Инвестиции, 01 авг, 16:55
В Киеве прозвучали взрывы и сработала ПВО Политика, 02:50
Мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома в Балашихе Общество, 02:44
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Общество, 02:09
Агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+ Экономика, 02:04
Госдеп США одобрил модернизацию РСЗО Финляндии на $395 млн Политика, 02:02
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в выборы Политика, 01:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мосбиржа пригрозила убрать акции «Детского мира» из котировального списка Финансы, 00:56
Умер композитор Александр Колкер Общество, 00:46
Боррель объявил об эвакуации граждан ЕС из Нигера Политика, 00:44
Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия Политика, 00:38
Захарова связала неисполнение части зерновой сделки с «кознями США» Политика, 00:26
Кремль назвал условие возвращения России к зерновой сделке Политика, 00:09
Кто из звезд футбола переехал в Саудовскую Аравию этим летом Спорт, 00:00
Теракт на Крымском мосту ,  
0 

На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

На Крымском мосту вновь перекрыли движение автомобильного транспорта
Сюжет
Теракт на Крымском мосту

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал, где публикуется оперативная информация об обстановке на месте.

Причину, по которой движение ограничено, канал не уточнил. Граждан, которые находятся в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников служб безопасности.

В канале оперативного штаба Крыма говорится, что по состоянию на 20:00 мск очередей на пути к пунктам досмотра не было в обе стороны.

Около 2:30 мск канал сообщил, что движение по мосту возобновилось.

Движение автомобилей по Крымскому мосту неоднократно приостанавливали в конце июля. Это происходило 30 и 31 июля, а также несколько раз в ночь на 29-е.

Регулярно перекрывать движение начали после того, как 17 июля мост атаковали два надводных беспилотника. Погибли два человека, один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был полностью разрушен. Россия обвинила в произошедшем Украину.

Читайте на РБК Pro
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Моей заслуги в этом нет: можно ли улучшить профессиональную самооценку
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию

После первой атаки на Крымский мост в октябре 2022 года власти ввели процедуру досмотра машин. Грузовые автомобили могут попасть в Крым с помощью паромной переправы или сухопутным маршрутом через новые регионы.

Теги
Крымский мост ограничение движения Крым
Материалы по теме
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей
Общество
Движение на Крымском мосту перекрыли вторую ночь подряд
Общество
Минобороны сообщило об атаке Крыма 25 беспилотниками самолетного типа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter